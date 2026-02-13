Local Concordia

Un auto volcó tras chocar a otro que estaba estacionado

13 febrero, 2026
maxi
En horas del mediodía de este viernes, sobre calle La Rioja, entre Salta y Estrada, un Volkswagen Gol volcó tras impactar contra un Toyota Etios que se encontraba estacionado. Afortunadamente no hubo heridos.

