Una denuncia por amenazas derivó en la detención de un clan vinculado al narcomenudeo en Concordia

16 febrero, 2026
maxi
El operativo se llevó a cabo este sábado por la tarde, cuando personal de la Comisaría Octava cumplimentó órdenes de allanamiento con irrupción en domicilios ubicados en los barrios Las Colinas y El Silencio, además de una orden de captura y detención vigente.

En uno de los domicilios allanados, los efectivos secuestraron 41 envoltorios de cocaína, varias dosis de marihuana, dinero en efectivo discriminado en billetes de moneda argentina y dos teléfonos celulares.

En otra vivienda fue notificada una mujer de 38 años que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. En ese lugar también se obtuvieron resultados positivos, incautándose 11 envoltorios de cocaína y 15 de marihuana.

Como resultado del operativo, fueron detenidas siete personas acusadas de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se trata de tres hombres de 22, 23 y 22 años; una mujer de 38 años que cumplía prisión domiciliaria; una joven de 18 años también bajo esa modalidad; un hombre de 44 años sobre quien pesaba un mandamiento de búsqueda y detención; y finalmente un joven de 21 años arrestado en otro de los domicilios allanados, en el marco de la misma causa y en forma paralela por el mismo delito.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar el alcance de las maniobras y las responsabilidades individuales.

Desde la policía se dijo que el procedimiento permitió no solo avanzar en la causa por amenazas que dio origen a la investigación, sino también desarticular un presunto circuito de comercialización de estupefacientes en la zona.

