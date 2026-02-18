UNA MAYOR CONCIENCIA CIUDADANA PERMITIRÁ OPTIMIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia continúa llevando adelante operativos integrales en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y dar respuesta a las demandas de los vecinos.

Durante los últimos días, las cuadrillas municipales trabajaron en tareas de recolección de residuos, erradicación de microbasurales, corte de pasto, limpieza de calles, mantenimiento de desagües y mejoras en el alumbrado público.

El secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, destacó la importancia de estos operativos: “Estamos realizando abordajes integrales barrio por barrio, con presencia de distintas áreas en simultáneo para optimizar recursos y dar soluciones concretas. La planificación nos permite llegar de manera ordenada y sostenida a cada sector de Concordia”.

Además, López remarcó que el compromiso de la comunidad es fundamental para sostener los resultados en el tiempo y profundizó sobre el rol de cada vecino en el cuidado de la ciudad: “Es necesario que el vecino entienda que es parte viva de la ciudad, que no solo es un usuario. El trabajo más difícil es el de despertar la conciencia del vecino, para comprender que la ciudad en la que vivimos será la ciudad que hagamos entre todos. Esto tendrá un efecto infinitamente superior a cualquier imposición, convirtiendo a cada vecino en alguien que cuide la ciudad y los espacios en los que desarrolla su vida diaria”.

En esa misma línea, el funcionario señaló que una mayor conciencia ciudadana permitirá optimizar los recursos municipales: “Logrando esto, la administración municipal podrá reducir los recursos que hoy invierte en trabajos de limpieza que se reiteran con excesiva frecuencia, para destinarlos a inversiones que pongan en valor el espacio público, mejorando la calidad de vida de toda la población. De esta manera, cada vecino podrá sentirse orgulloso de la ciudad en la que vive”.

Desde el área informaron que los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad según el cronograma establecido, priorizando aquellos sectores que requieren intervención urgente, sin verse afectada la prestación de los servicios en la ciudad, con el objetivo de trabajar por una Concordia más limpia, ordenada y segura para todos.