Una mujer fue trasladada al hospital tras volcar con su automóvil – El Heraldo

Una mujer fue trasladada al hospital tras volcar con su automóvil

17 febrero, 2026
maxi
Una mujer fue trasladada al hospital tras volcar con su automóvil
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 230 de la Ruta Nacional 18, donde una mujer resultó lesionada tras el vuelco del vehículo que conducía.

Personal de Comisaría Colonia Yeruá acudió al lugar luego de ser alertado sobre el siniestro. Por razones que se tratan de establecer, una Renault Kangoo que circulaba en sentido este-oeste perdió el control y terminó volcando, quedando sobre el cantero central de la ruta.

La conductora, una mujer mayor de edad, viajaba acompañada por un perro y un gato, ambos transportados en sus respectivas jaulas. Tras el hecho, fue trasladada al Hospital Masvernat para su atención médica.

En el lugar también intervino personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

El tránsito se mantuvo con circulación normal.

