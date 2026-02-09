“VERANO SEGURO”: CAPACITACIÓN PARA GUARDAVIDAS SOBRE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN AGUAS RECREATIVAS

En el marco del Plan de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua en las playas que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, la Subsecretaría de Ambiente realizará este próximo miércoles 11 de febrero una capacitación sobre estrategias preventivas en aguas recreativas.

La actividad está destinada a guardavidas que se desempeñan en playas, balnearios y espacios con aguas de uso recreativo y contará con las disertaciones del equipo del Departamento Técnico de la Subsecretaría de Ambiente; del Dr. Martín Novoa, especialista en floraciones algales y Director del GISAe y del Laboratorio de Aguas y Efluentes de la UNER; del Dr. Guillermo Saucedo, médico toxicólogo y de los Licenciados Santiago Moledo y Aristeo Giménez Barthelemi.

Durante la capacitación se abordarán los siguientes ejes:

Floraciones algales y campañas preventivas, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la detección temprana de estos fenómenos.

Monitoreo y control del agua, en el marco de la Resolución Provincial N.º 84/07, que regula el uso de las aguas de baño para actividades recreativas.

Luego de las disertaciones, se habilitará un espacio de intercambio para consultas, dudas e inquietudes de los participantes, promoviendo el diálogo y la actualización permanente de los protocolos de actuación.

Para inscribirse, los interesados deberán escanear el código QR del flyer oficial o ingresar al siguiente link: https://www.concordia.gob.ar/cursos/inscripcion/RVNUUkFURUdJQVMgREUgQ1VJREFETyBQUkVWRU5USVZPIEVOIEFHVUFTIERFIFVTTyBSRUNSRUFUSVZP/MjI3

La actividad, que se llevará a cabo a las 20:30 horas en el salón ubicado en calle Salta y Néstor Kirchner, contará con certificación de participación, emitida por la Coordinación Municipal de la Administración Pública (CMAP).