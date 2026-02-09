YA ESTÁN DISPONIBLES LAS BOLETAS DE LA TASA GENERAL INMOBILIARIA 2026

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección General de Rentas, informa que ya se encuentran emitidas las boletas correspondientes a la Tasa General Inmobiliaria 2026.

En este sentido, se aclara que, debido a que aún no se encuentra publicado el decreto provincial que establece los nuevos avalúos inmobiliarios, los anticipos 1 y 2 de la Tasa General Inmobiliaria han sido liquidados aplicando únicamente la actualización de los valores mínimos, con un incremento del 30% dispuesto por la Ordenanza Tributaria Anual 2026.

Una vez que el Gobierno de la Provincial publique el decreto correspondiente con los nuevos avalúos, los mismos serán aplicados a partir de los anticipos 3 y 4 del período fiscal 2026, adecuando las boletas conforme a la normativa vigente.

DESCUENTOS Y BENEFICIOS POR CUMPLIMIENTO

Quienes abonen en término al primer vencimiento accederán a un 15% de descuento. Asimismo, los contribuyentes que se encuentren al día con la Tasa General Inmobiliaria participarán automáticamente del Sorteo del Buen Contribuyente 2026, contado este año con los siguientes premios: Smart TV 43’’, Freidora de aire, Tablet 10’’, Cafetera eléctrica, Pava eléctrica.

VENCIMIENTO ANTICIPO 1 Y NUEVA OPCIÓN DE PAGO

El primer anticipo vencerá el próximo 25 de febrero y presenta una importante novedad: podrá abonarse mediante código QR, permitiendo el pago con cualquier billetera electrónica, brindando mayor comodidad, rapidez y accesibilidad para los vecinos.

PAGO ANUAL CON PODER CANCELATORIO

Asimismo, se informa que los contribuyentes contarán con la opción de realizar el pago anual de la Tasa General Inmobiliaria, el cual tendrá poder cancelatorio por todo el año fiscal y el descuento del 15% pago en término, brindando previsibilidad y simplificación en el cumplimiento de la obligación tributaria.

Desde el Gobierno Municipal se recuerda que el cumplimiento tributario es fundamental, ya que cada contribución vuelve a la ciudad en forma de obras, mantenimiento y servicios públicos esenciales, beneficiando a todos los vecinos de Concordia.