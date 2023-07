Esperando…

¿Quién podrá defendernos?

La ciudad de concordia está atravesando graves situaciones que no son escuchadas, nadie se hace CARGO.

Es tan larga la lista de reclamos y problemas que no se sabe por donde visualizar. Comenzar? por donde? La saludo no tiene salud, la seguridad no tiene eficacia y falta de acción en todo sentido, los alquileres desorbitados, los productos de pésima calidad (cuando existen en góndolas con precios remarcados cado dos a tres días) los pedidos de informes en el HCD con respuestas «absurdas» sic… Una bicisenda de 1 MILLON DE DOLARES AL CAMBIO ,para queeee? y las señaléticas? los baches y cráteres, calles como varias cortadas de mi barrio que son un CHOCOLATE DERRETIDO…?

lOS TURNOS Y EL ESTADO DE LOS HOSPITALES? (el otro día medio hospital masvernat sin agua, sin electricidad sin mantenimiento!

Pero que se promulga una ciudad turística, segura y en armonía con el medioambiente.

Np será hora de poner las barbas en remojo ante tanto ENOJO?

Maximiliano Peisojovich