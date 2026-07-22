TECNOLOGÍA / MEDIOS DIGITALES — En un escenario donde montar un portal de noticias suele implicar lidiar con licencias costosas en dólares o infraestructuras complejas y sobrecargadas, surge VEKTOR, un sistema de gestión de contenidos (CMS) desarrollado íntegramente en Argentina. Diseñado por y para periodistas, editores y creadores de contenido, el proyecto busca democratizar la tecnología de publicación digital con una propuesta disruptiva: eficiencia, independencia técnica y un costo extremadamente accesible de solo 20 dólares con soporte e instalación única.

detrás de esta arquitectura se encuentra Maximiliano Peisojovich, ingeniero autodidacta con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector tecnológico, quien sintetiza el espíritu del proyecto de forma contundente:

“Es el mejor resumen de mis 45 años de ingeniería al código. Es ‘Exquisito, listo para usar’, el all-in-one de los que quieren tener voz.” — Maximiliano Peisojovich, Creador de VEKTOR.

Filosofía al Estilo Apple: Software Cerrado, Robusto y “Listo para Usar”

A diferencia del modelo tradicional de código abierto sobrecargado de parches, VEKTOR adopta una filosofía inspirada en el modelo de Apple: un ecosistema de software cerrado, altamente pulido y controlado, donde la prioridad absoluta es la estabilidad, la elegancia visual y la experiencia de usuario sin fricciones.

Ecosistema de Plugins Propietarios de Pago Único

Para ampliar las capacidades del sistema sin comprometer la seguridad ni el rendimiento, el desarrollador ofrecerá un catálogo de plugins modulares bajo licencia de pago único a bajo costo. Este esquema elimina de raíz las suscripciones mensuales repetitivas y garantiza que cada extensión se acople de manera perfecta al núcleo de la aplicación.

Una Alternativa Nacional al Monopolio de las Plantillas Genéricas

La gran mayoría de los diarios y revistas digitales independientes enfrentan el mismo dilema: recurrir a plataformas como WordPress —que terminan exigiendo decenas de plugins de terceros para SEO, seguridad y maquetación— o contratar desarrollos a medida inaccesibles para presupuestos regionales.

VEKTOR rompe este paradigma ofreciendo un código 100% nativo y liviano, optimizado exclusivamente para el flujo de trabajo noticioso.

Soberanía y Portabilidad: Desarrollado sobre PHP y MySQL , corre en cualquier servidor o hosting estándar. No requiere servidores dedicados ni ata al medio a un proveedor específico.

Costo Transparente: Por un único pago de $20 USD , los medios acceden al software con soporte inicial, eliminando las suscripciones mensuales que estrangulan a los emprendimientos periodísticos.

Maquetador Visual Noticioso: Permite estructurar portadas con 4 formatos de diseño mediante drag-and-drop (arrastrar y soltar), gestionar banners publicitarios locales y activar cintillos de última hora sin tocar una sola línea de código.

Seguridad Integrada y Rendimiento de Altura

Uno de los mayores dolores de cabeza en las redacciones es la vulnerabilidad ante ciberataques. Gran parte de las brechas en la web ocurren por extensiones de terceros desactualizadas. Al controlar la totalidad del código y ofrecer un ecosistema cerrado, VEKTOR reduce radicalmente su superficie de exposición.

El sistema incorpora de manera nativa:

Autenticación Robusta: Contraseñas encriptadas con bcrypt y Doble Factor de Autenticación (2FA) mediante Google Authenticator o Authy. Protección Anti-Ataques: Sanitización XSS, tokens CSRF, protección contra inyección SQL (consultas preparadas) y limitador de intentos frente a ataques de fuerza bruta. Aislamiento en Servidor: Desactivación de ejecución de scripts PHP en carpetas de medios y auto-eliminación del script instalador tras la configuración inicial.

En cuanto al rendimiento y el posicionamiento (SEO), VEKTOR entrega páginas optimizadas que cargan en fracciones de segundo, imágenes en formato WebP e integración nativa con Google News y datos estructurados Schema.org .

Comparativa: VEKTOR vs. WordPress

Prestación VEKTOR (Argentina) WordPress Convencional Filosofía Software cerrado, optimizado y “listo para usar” Código abierto genérico de propósito general Arquitectura Propietaria al estilo Apple (núcleo integrado) Módulo base con dependencia de terceros Modelo de Plugins Módulos propios con licencia de bajo costo único Múltiples suscripciones anuales en plugins pro Peso y Carga Ultraliviano (solo ejecuta lo necesario) Más pesado (sobrecarga de funciones no usadas) Modelo Económico $20 USD (Pago Único con Soporte) Gratis base, con altos costos de mantenimiento

Lanzamiento Oficial en Septiembre: Homenaje a Steve Jobs

El lanzamiento comercial y la presentación oficial de VEKTOR están programados para el mes de septiembre, una fecha elegida intencionalmente en homenaje al gran ícono de la innovación tecnológica, Steve Jobs, emulando el formato clásico de sus presentaciones revolucionarias: productos finamente pulidos, intuitivos y diseñados para cambiar la forma en que las personas interactúan con la tecnología.

Con una sólida base arquitectónica y una visión centrada en la autonomía editorial, VEKTOR se perfila como la herramienta definitiva para que los medios digitales hagan oír su voz con elegancia, potencia y total independencia.

Contacto: Maximiliano Peisojovich – maxipeiso@gmail.com +54 345 4017898 ARGENTINA