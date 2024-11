Tiempo estimado de lectura: 4 minuto(s)

AZCUÉ EXHORTÓ A LOS JÓVENES A QUE SEAN PROTAGONISTAS DEL CAMBIO DE LA CIUDAD, LA PROVINCIA Y EL PAÍS



Con la presencia del intendente Francisco Azcué, durante la mañana de este viernes y en el recinto del Concejo Deliberante, se llevó a cabo la instancia departamental del Senado Juvenil entrerriano que depende de la Vicegobernación de Entre Ríos y está destinado a todos los estudiantes de nivel medio, quiénes deben elegir un tema de interés para elaborar un anteproyecto de ley, de resolución, de comunicación o declaración.

Entre otros temas, las iniciativas pueden abordar problemáticas relacionadas a Salud, Educación y Cultura, Ambiente, Seguridad, Desarrollo Económico, Turismo, Derechos Humanos y/o Deportes.

En la oportunidad, además de los alumnos y docentes participantes, se hicieron presentes la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Magdalena Reta de Urquiza, la senadora provincial Espejo y los diputados provinciales Marcelo López y Liliana Salinas, además de concejales de nuestra ciudad.

LA POLÍTICA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN

Al dar la bienvenida a los jóvenes participantes, el intendente instó a los mismos a que aprovechen dicho espacio porque más allá de la elección de un proyecto en particular, “todos van a aportar ideas” remarcando que “la política es una herramienta muy poderosa”, aunque reconoció que si bien hay razones para no confiar debido a malos usos que se le dio a la misma, “la política bien utilizada, es una herramienta de transformación profunda”.

En ese sentido Azcué exhortó a los jóvenes a que se involucren, a que sean protagonistas porque “el destino de nuestro país, de nuestra provincia y de esta ciudad, va a estar marcado por el aporte que hagamos como ciudadanos. No es una buena idea desentenderse de lo que pasa en nuestra comunidad, no es inteligente hacerlo y no nos conviene porque lo mejor que podemos hacer es involucrarnos y, participar”.

Por eso les pidió “que se rebelen contra aquellas cosas que nos hacen daño, contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra las malas administraciones”.

IDEAS QUE CAMBIAN LA REALIDAD

Trazando un paralelismo, Reta de Urquiza informó que en la reciente instancia juvenil del Concejo Deliberante “se presentaron 10 proyectos, con ideas muy lindas, cuyos autores tuvieron un proceso de crecimiento, por lo que espero que ustedes también lo tengan”.

La senadora Espejo, a la hora de hablar, trasladó a los participantes el saludo de la vicegobernadora Alicia Aluani y les deseó “mucha suerte y me pongo a disposición para lo que necesiten”.

López destacó que esta instancia“es la herramienta que pretendemos acercar a los jóvenes, que se den cuenta que las buenas ideas pueden ser receptadas en un ley provincial y de esa manera puedan cambiar la realidad”.

Salinas, a su turno, celebró que haya muchos jóvenes que se involucren y se puso a disposición “para cualquier proyecto que ustedes quieran alcanzarnos”.

