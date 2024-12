Caso Kueider: Más Allanamientos en Concordia

Tiempo estimado de lectura: 5 minuto(s)

Caso Kueider: nuevo allanamiento en Concordia

El allanamiento de esta mañana se estaría concretando en una vivienda de calle Pedro Sauré 49, en la zona del hipermercado. Allí viviría Liliana Di Lello, segunda esposa de Kueider con quien tiene dos hijos menores. El lugar es también uno de los domicilios del ex legislador. El operativo comenzó a las 8:30 de la mañana y media hora despúes llegó su abogado particular, Carlos Conti. El letrado confirmó que, al finalizar su trabajo, los uniformados no se llevaron nada.

En tanto, los procedimientos realizados ayer en nuestra provincia tuvieron dos focos: Paraná y Concordia. Arroyo Salgado buscaba elementos para la causa sobre Betail, la empresa de Kueider propietaria de varias propiedades de lujo en la zona del Parque Urquiza de la capital, sobre el ahora ex senador nacional y su secretaria Iara Magdalena Guinsel.

Betail tiene a su nombre tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live de calle Santiago del Estero 511. Sin embargo, la magistrada registró solo la unidad 13 “A”. Esa dirección figura como domicilio de Iara Magdalena Guinsel Costa, ex secretaria del Senado de la Nación y presunta pareja de Edgardo Kueider. Está detenida en la República del Paraguay al igual que el ex senador, ya que iba con él en la camioneta en la que transportaban los u$s 200 mil.

Otro lugar donde se realizó un procedimiento fue en Bavio 97, casi Pellegrini. Allí tiene sus oficinas la empresa Dujovne. Y figura como sede del Grupo CDS (Caballi; Dujovne y Szczech) que es el fideicomiso y desarrolladora que construyó el edificio Live.

En Concordia, en tanto, la Gendarmería también intervino por orden de la juez una casa en Ituzaingó al 1022. Esas sería la residencia de Ernesto Javier Rubel, primo de Edgardo Kueider y ex socio en la firma Betail. Al iniciarse en Concordia una investigación contra él por abuso sexual, Kueider decidió correrlo de la sociedad. Las acciones se transfirieron a Daniel González “Gonzalito”.

Se registró a su vez el Registro Notarial 20, a cargo de Natalia Goñe. Ese registro notarial perteneció a Amado Ismael Kueider, tío de Edgardo y de Rubel. Allí se habrían llevado a cabo operaciones y gestiones de las sociedades vinculadas al ex senador. La escribanía está ubicada en San Luis 673.

Además, se concretó un operativo en calle Bolivia al 1870. Allí sería la residencia de Celina Enrica Costa, madre de Iara y también empleada de Kueider con un contrato en el Senado.

Por otro lado, se realizaron varios procedimientos en ciudad de Buenos Aires y en Morón. Buscaban las sedes de Betail y de Edekom, una sociedad que Kueider tiene con su hijo. Arroyo Salgado también pretendía dar con el contador José Carlos Nogueras, que aprobó balances de Betail a pesar de que la firma no tiene giro comercial. Por otro lado, se buscó información de Daniel “Gonzalito” González: empleado de la Biblioteca del Congreso pero adscripto a la oficina de Kueider, figura como su socio en Betail y es dueño de la camioneta con la que el ex senador quiso entrar al Paraguay.

Las direcciones intervenidas fueron

Rodríguez Peña n° 1960, CABA.

Combate de los Pozos 162, CABA.

Araoz Alfaro G 447 piso 7, depto 33, CABA.

Bartolomé Mitre 815 3 B, Morón, PBA.

Ercilla 6288, CABA.

Av. Belgrano 1217, piso 5, of. 57, CABA.

Calle 63, 2289 depto 316, Fincas de Iraola, Berazategui, PBA

Cerrito 1320, Piso 7, depto C, CABA

(APFDigital)

Escuchar Noticia Pausa/Continuar

Graba tu opinión (máximo 10 segundos) GRABAR DETENER Enviar Opinión

Opiniones de otros usuarios: Aún no hay opiniones.

#concordia #diariodeconcordia #concordiadirecto