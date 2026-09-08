Urribarri, Aguilera y Báez podrían ser alojados en un pabellón para mayores de 60 años en Gualeguaychú

El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez podrían ser trasladados a la Unidad Penal Nº 9 “Granja El Potrero” de Gualeguaychú, donde funciona un sector especialmente acondicionado para personas mayores de 60 años.

La propuesta fue presentada por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos ante la jueza Carolina Castagno, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, el viernes 4 de septiembre, luego de conocerse la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La información fue publicada por ANÁLISIS, medio que accedió a la nota remitida por el Servicio Penitenciario.

La presentación lleva la firma del inspector general Juan Santiago García, en su carácter de subdirector del Servicio Penitenciario.

En el escrito, el funcionario sostuvo que la Unidad Penal Nº 1 de Paraná no reúne las condiciones óptimas para alojar a los tres condenados, principalmente teniendo en cuenta sus edades y la situación actual de la población carcelaria.

Según se detalla en la nota, la cárcel de Paraná cuenta actualmente con 1.066 internos, mientras que sus pabellones presentan una elevada densidad de población y disponen principalmente de espacios comunes para el cumplimiento de las condenas.

Ante esta situación, el Servicio Penitenciario planteó como alternativa la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

De acuerdo con la propuesta, en la Unidad Penal Nº 9 existe una celda destinada a los tres condenados dentro del pabellón de adultos mayores, un sector que actualmente alberga a 14 internos.

El espacio fue inaugurado en septiembre de 2024 y fue diseñado para brindar condiciones de alojamiento y atención acordes con las necesidades específicas de las personas mayores privadas de su libertad.

El pabellón cuenta con celdas individuales, separadas entre sí y equipadas con cámaras de videovigilancia. La capacidad total es de 15 personas, aunque actualmente solamente cuatro internos se encuentran alojados en ese sector, según la información difundida.

El diseño del espacio también contempla los estándares establecidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La posibilidad de trasladar a Urribarri, Aguilera y Báez a Gualeguaychú se plantea además en un contexto de sobrepoblación en las cárceles de Entre Ríos.

Actualmente, las unidades penitenciarias de la provincia alojan alrededor de 1.114 personas, frente a una capacidad prevista de aproximadamente 900 internos.

En ese escenario, el Servicio Penitenciario busca alternativas para distribuir a la población carcelaria y garantizar condiciones de alojamiento adecuadas para los distintos perfiles de internos.

El pabellón para adultos mayores de la Unidad Penal Nº 9 ya fue utilizado para alojar a internos de alta repercusión pública.

Entre quienes pasaron por ese sector se encuentra Pablo Rodríguez Laurta, condenado por femicidio, y Leonardo Airaldi, condenado por delitos vinculados al narcotráfico.

En caso de concretarse la propuesta, el eventual traslado de Urribarri, Aguilera y Báez incorporaría a otros tres internos de alto perfil público a ese espacio.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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