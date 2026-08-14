Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos

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Foto: Soledades en el río, de Carlos Alberto Contreras (Concordia).

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la

Imagen, difundió las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de

Entre Ríos. La convocatoria tuvo una participación récord y una marcada

presencia federal de las distintas localidades de la provincia.

Los seleccionados son:

Sección COLOR

Raul Perriere | Biblioteca popular

Alfredo Manfroni | El espejo de mi soledad

María Delfina Zamora Roude | Pluma y bruma

Rita Noelia Ríos | Sala Espera

Mauricio José Benitti | Esperanza infinita

Maisa Alfonzo | Fin de un ciclo

Álvaro Mariano Monzón | Después del último tren

Paul Brian Campodónico | El río que nos une

Natalia Garay Elizalde | Donde se curva el tiempo

Valentín Ernesto González | Ecos del pasado

María Soledad Pardo | Permaneser

Jésica Loreley Galop Gómez | Grito Sagrado

Sección BLANCO Y NEGRO

María Florencia Curi | Tótem de ladrillo

Francisco Vivas | Corazón de la cal

Vanina Cavalli | Tiempo

Paul Brian Campodónico | Esperanza

Jésica Paola Jubilla Nespoli | El pilar de la enseñanza

Oscar Alberto Challiol | Ecos de nuestra historia entrerriana

Natalia Mariel González | Pasado en Libertad

Cynthia Fistraiber | Umbral de la tormenta

María Jimena Franco | Memoria invertida

Rita Noelia Ríos | Destinos

Luz Belén Mohr | Ecos del invierno

Juliana Faggi | Nembyre

Valentín Ernesto González | Fuego de San Juan

León Kitaigorodsky | Habitantes

El Jurado está integrado por tres especialistas de trayectoria en la

provincia: Pablo Merlo, Susana Leineker y Julio Gómez. La comunicación de

artistas premiados se realizará el 30 de septiembre de 2026. La

inauguración, entrega de premios y distinciones será el 30 de octubre.

Consultas al correo electrónico: direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com