Difundieron las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de Entre Ríos
[image: Soledades en el rio - Carlos Alberto Contreras.jpg]
Foto: Soledades en el río, de Carlos Alberto Contreras (Concordia).
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la
Imagen, difundió las obras seleccionadas del 5° Salón de Fotografía de
Entre Ríos. La convocatoria tuvo una participación récord y una marcada
presencia federal de las distintas localidades de la provincia.
Los seleccionados son:
Sección COLOR
Raul Perriere | Biblioteca popular
Alfredo Manfroni | El espejo de mi soledad
María Delfina Zamora Roude | Pluma y bruma
Rita Noelia Ríos | Sala Espera
Mauricio José Benitti | Esperanza infinita
Maisa Alfonzo | Fin de un ciclo
Álvaro Mariano Monzón | Después del último tren
Paul Brian Campodónico | El río que nos une
Natalia Garay Elizalde | Donde se curva el tiempo
Valentín Ernesto González | Ecos del pasado
María Soledad Pardo | Permaneser
Jésica Loreley Galop Gómez | Grito Sagrado
Sección BLANCO Y NEGRO
María Florencia Curi | Tótem de ladrillo
Francisco Vivas | Corazón de la cal
Vanina Cavalli | Tiempo
Paul Brian Campodónico | Esperanza
Jésica Paola Jubilla Nespoli | El pilar de la enseñanza
Oscar Alberto Challiol | Ecos de nuestra historia entrerriana
Natalia Mariel González | Pasado en Libertad
Cynthia Fistraiber | Umbral de la tormenta
María Jimena Franco | Memoria invertida
Rita Noelia Ríos | Destinos
Luz Belén Mohr | Ecos del invierno
Juliana Faggi | Nembyre
Valentín Ernesto González | Fuego de San Juan
León Kitaigorodsky | Habitantes
El Jurado está integrado por tres especialistas de trayectoria en la
provincia: Pablo Merlo, Susana Leineker y Julio Gómez. La comunicación de
artistas premiados se realizará el 30 de septiembre de 2026. La
inauguración, entrega de premios y distinciones será el 30 de octubre.
Consultas al correo electrónico: direccionmuseosypatrimonioer@gmail.com
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