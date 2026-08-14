*La Editorial de Entre Ríos participa de la Feria del Libro Paraná Lee*
[image: Libros de la EDER en Parana Lee.jpg]
Este organismo de la Secretaría de Cultura provincial, forma parte de la
14° edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que se desarrolla del 14 al
17 de agosto en la Sala Mayo de la capital entrerriana (Puerto Nuevo), con
entrada libre y gratuita. La Editorial de Entre Ríos (EDER) contará con las
novedades publicadas este año y presentará el libro del último Premio Fray
Mocho Novela.
En el marco de la programación del evento, la Editorial presentará el
libro Horizonte
de sucesos, de la escritora Mariana Bolzán, obra ganadora del Premio
Literario Provincial Fray Mocho en el género Novela, el máximo galardón que
otorga la provincia a sus escritores. La actividad tendrá lugar el lunes 17
de agosto a las 14hs en el Hall Central del predio.
En el stand de la EDER también estarán los lanzamientos de este año: Entre
Ríos y la vida, de Julio Federik; El Castillo San Carlos, de Roberto
Romani; y Letras libres, del concurso homónimo de Seguí; además de su
amplio catálogo de autores y autoras de la provincia.
La feria, organizada por la Municipalidad de Paraná, reunirá a escritores
entrerrianos, editoriales provinciales y librerías, junto con referentes de
la literatura nacional. A lo largo de cuatro jornadas, el público podrá
disfrutar de presentaciones de libros, charlas, entrevistas, mesas de
diálogo y diversas propuestas culturales.
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