*La Editorial de Entre Ríos participa de la Feria del Libro Paraná Lee*

[image: Libros de la EDER en Parana Lee.jpg]

Este organismo de la Secretaría de Cultura provincial, forma parte de la

14° edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que se desarrolla del 14 al

17 de agosto en la Sala Mayo de la capital entrerriana (Puerto Nuevo), con

entrada libre y gratuita. La Editorial de Entre Ríos (EDER) contará con las

novedades publicadas este año y presentará el libro del último Premio Fray

Mocho Novela.

En el marco de la programación del evento, la Editorial presentará el

libro Horizonte

de sucesos, de la escritora Mariana Bolzán, obra ganadora del Premio

Literario Provincial Fray Mocho en el género Novela, el máximo galardón que

otorga la provincia a sus escritores. La actividad tendrá lugar el lunes 17

de agosto a las 14hs en el Hall Central del predio.

En el stand de la EDER también estarán los lanzamientos de este año: Entre

Ríos y la vida, de Julio Federik; El Castillo San Carlos, de Roberto

Romani; y Letras libres, del concurso homónimo de Seguí; además de su

amplio catálogo de autores y autoras de la provincia.

La feria, organizada por la Municipalidad de Paraná, reunirá a escritores

entrerrianos, editoriales provinciales y librerías, junto con referentes de

la literatura nacional. A lo largo de cuatro jornadas, el público podrá

disfrutar de presentaciones de libros, charlas, entrevistas, mesas de

diálogo y diversas propuestas culturales.

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