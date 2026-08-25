Difundieron los proyectos seleccionados de Timotek, la residencia

entrerriana de guión y desarrollo audiovisual

[image: Timotek - Proyectos Seleccionados.jpg]

La convocatoria de la Residencia de Guión y Desarrollo de Proyectos

Audiovisuales de Entre Ríos recibió propuestas de largometrajes de ficción,

documental, animación o de experimentación, en etapa inicial o en

desarrollo, que cuenten con un tratamiento narrativo argumental. Se

realizará en octubre y es producida por el Instituto Autárquico Audiovisual

(IAAER) y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Este lunes se dieron a conocer los proyectos seleccionados de Timotek, la

residencia entrerriana de guión y desarrollo audiovisual. Son iniciativas

que compartirán siete jornadas de trabajo en la localidad de Valle María

(Departamento Diamante), coordinado por la cineasta Celina Murga y que

serán protagonistas de instancias del mercado de la octava edición del

FICER (Festival Internacional de Cine de Entre Ríos). Se trata de Victoria

de Michele (Proyecto “Todo bien igual”); Renzo Blanc (Proyecto “Las

cuchillas”); Ingrid Carlson (Proyecto “Narda”); Martina Beker (Proyecto

“Maromera”); Manuel Rey (Proyecto “Por un puñado de patacones”); Abril

Ansaldi (Proyecto “La solapa”); Paula Burna (Proyecto “Tornado del ´97”);

Yamila Cabrera (Proyecto “Las estelas de una sonrisa”); Carla Scolari

(Proyecto “Cómo se nombra una tormenta”)

Los proyectos seleccionados compartirán una residencia en Valle María

durante octubre, coordinado por la cineasta Celina Murga y participarán de

instancias específicas en la octava edición del Festival Internacional de

Cine de Entre Ríos (FICER), que se realizará del 24 al 29 de noviembre en

Paraná. Habrá espacios de trabajo, formación y producción compartidos con

tutores que son referentes del sector y la cultura. Bajo el lema “El río

conecta, el cine también”, Timotek (que significa Escucha, en lengua Chaná)

será un espacio para desarrollo de obras, intercambio federal, formación

intensiva, e identidad regional.

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