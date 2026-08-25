Invitan a una función de teatro para las infancias y sus familias en

Hernández

[image: Obra Teatral - Imagina Rubi.jpg]

Este sábado 29 de agosto a las 17 se presentará la obra Imagina Rubí en el

Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga, de Hernández. La entrada es libre y

gratuita. Es parte de un ciclo organizado por la Secretaría de Cultura de

Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

Imagina Rubí narra la historia de Rubí, una niña tímida pero profundamente

creativa, que atraviesa una noche clave: la previa a su primer día de

clases en primer grado. En ese momento cargado de emociones, miedos y

expectativas, la protagonista se verá acompañada por sus amigos

imaginarios, quienes la ayudarán a enfrentar sus inseguridades.

La función está dirigida a las infancias y sus familias. Tiene una duración

de 45 minutos y su autora es Evangelina Franzot. Dirección: Darío Ocaranza

y Leandro Bogado. Asistente de dirección: Verónica Spahn. Actúan: Catalina

Bogado, Nahuel Gibert, Irene Rocío Marcilio. Técnica: Azul Balmás y Felipe

Bogado.

La función pertenece al ciclo itinerante Un Domingo de Teatro, impulsado en

conjunto por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el CONTIER con cada

municipio sede.

La obra, con integrantes de Maciá y Paraná, participó del reciente 41°

Encuentro Entrerriano de Teatro, realizado del 21 al 23 de agosto en

General Galarza y Gualeguay, organizado por la Secretaría de Cultura de

Entre Ríos.

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