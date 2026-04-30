CONCORDIA INVITA A DISFRUTAR EL FIN DE SEMANA LARGO CON UNA AMPLIA AGENDA DE ACTIVIDADES

Durante el feriado por el Día del Trabajador, Concordia ofrecerá una variada propuesta de actividades turísticas, culturales y recreativas.

Del 30 de abril al 3 de mayo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de sitios históricos, museos, experiencias en la naturaleza, termas, espectáculos y eventos deportivos, con opciones para toda la familia.

HISTORIA, CULTURA Y DEPORTE

Entre los espacios históricos para visitar se encuentra el Naranjal de Pereda, primer asentamiento previo a la fundación de Concordia, donde se conservan ruinas jesuíticas y huellas del Éxodo Oriental. Puede visitarse de lunes a jueves de 7 a 13 h y del viernes 1° al domingo 3 de mayo de 16 a 18 hs.

También abrirá sus puertas el Castillo San Carlos, uno de los íconos patrimoniales de la ciudad. El sábado 2 y domingo 3 de mayo, de 9 a 19 hs, se podrá recorrer el histórico castillo y conocer su vínculo con El Principito, obra del aviador y escritor Antoine de Saint-Exupéry.

El viernes 1° de mayo a las 10 hs se realizará un Avistamiento de Mariposas, con punto de encuentro en ingreso al Catillo San Carlos. La actividad es gratuita y se recomienda llevar cámara o celular para registro fotográfico. También el día sábado se realizará una Meditación para Sanar Vínculos, 17.30hs.

Entre las actividades especiales se destaca Arquitectura Nocturna, un recorrido guiado con linternas para descubrir la ciudad desde sus sombras. La propuesta se realizará el jueves 30 de abril a las 20 hs y se repetirá el sábado 2 de mayo, incluyendo este último, la visita a Casa Loyola.

La agenda también incluirá propuestas culturales y deportivas. Durante el fin de semana se disputará una nueva fecha del TC 2000 en el Autódromo de Concordia, con actividades desde el viernes 1° a las 15:00hs, y continuando el sábado 2 y domingo 3 a partir de las 9:00 hs.

Asimismo, se realizará la Conferencia de Prensa el viernes 1° de mayo a las 19:00 horas en la Peatonal del Bicentenario, frente al Palacio Municipal (Bartolomé Mitre 76).

ESPECTÁCULOS Y EVENTOS ESPECIALES

En Terrazas de la Costa contará con música y propuestas gastronómicas desde el 1° al 5 de mayo a partir de las 19 hs.

El domingo 3 se realizará además la Feria Paseo del Río, en la Plazoleta de las Américas, de 15:30h a 20 hs, con emprendedores locales y espectáculos en vivo.

GRILLA DE MUSEOS

La agenda incluye además un recorrido por distintos museos de la ciudad. El Museo de Antropología y Ciencias Naturales abrirá el sábado 2 de 14h a 20h, mientras que el Museo de Artes Visuales podrá visitarse el sábado 2 y domingo 3 en el mismo horario.

El Museo Ferroviario funcionará sábado y domingo de 17h a 20 h y el Museo Interactivo Costa Ciencia recibirá visitantes el sábado de 15h a 17h. En tanto, el Museo Salto Grande abrirá el sábado y domingo de 7 a 13 h. Por su parte, el Museo Provincial de la Imagen estará abierto el viernes 1° de 9h a 12 h y el sábado 2 en dos turnos: de 10h a 12 h y de 17h a 19h.

TERMAS Y EXPERIENCIAS RURALES

Los complejos termales de Concordia continuarán siendo una de las principales opciones para el descanso y el bienestar. Las Termas Concordia funcionarán todos los días de 8 a 00 hs, mientras que las Termas del Ayuí y Termas Punta Viracho abrirán de 9 a 23 hs.

El Parque Acuático también estará disponible todos los días de 9h a 18:45 hs. A su vez, habrá diversas propuestas recreativas como Costa Bici en la Costanera, Bekia Bowling, PIXEL VR 360, The Room, La Cabaña Gamer y funciones en el Cine Círculo.

Entre las propuestas vinculadas con la naturaleza se destacan las visitas y degustaciones en bodegas locales, como la experiencia que ofrecerá Bodega Siandra Hermanos el sábado 2, con recorrido guiado, degustación del vino “Los Nietos” y show sorpresa, y la actividad en Finca Fénix, con degustación de vinos 329 a las 16 hs.

El Establecimiento La Angélica ofrecerá jornadas de día de campo el viernes 1° y el domingo 3 de mayo de 12 a 18 hs, con asado a la estaca, granja educativa, visita guiada y degustaciones regionales. Además, se realizarán cabalgatas por montes naturales en distintos horarios y sesiones de constelaciones asistidas con caballos entre las 11h y las 13 hs.

También habrá recorridos de navegación por el lago de Salto Grande, el sábado 2 y domingo 3 a las 9:30h y 16 hs, con salida desde Puerto Luis.

Desde la Subsecretaría de Turismo y EMCONTUR te invitamos a acercarte al Centro de Información Turística (CIT), en Mitre y Pellegrini, para hacer tus reservas y recibir asesoramiento. También podés comunicarte por WhatsApp al 345 508-0276 y seguir las redes de @comparticoncordia para enterarte de todas las propuestas y novedades del destino.