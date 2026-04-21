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CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

21 abril, 2026
maxi
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CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

La Municipalidad de Concordia, a través del trabajo en conjunto entre la Dirección de Bromatología y la Coordinación de Descentralización Institucional, llevará adelante un curso de manipulación de alimentos, destinado a vecinos interesados en adquirir herramientas y conocimientos fundamentales para la correcta manipulación y seguridad alimentaria.

La capacitación se realizará el próximo miércoles 20 de mayo, en el horario de 08:00 a 10:00 horas en la Casa del Bicentenario, ubicada en el Polideportivo Víctor Oppel (Moulins 1779).

Los interesados deberán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/vnCjeMM3dEttMEUq8

Para más información comunicarse al 3454129168.

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