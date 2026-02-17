EL CARNAVAL DE CONCORDIA CERRÓ SU QUINTA NOCHE CON UN CORSÓDROMO COLMADO

El Carnaval de Concordia 2026 vivió este lunes 16 de febrero una quinta noche extraordinaria en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, con un imponente marco de público que volvió a colmar las tribunas y acompañó con entusiasmo una jornada marcada por la pasión, el brillo y el alto nivel artístico.

En el contexto del feriado de Carnaval, miles de vecinos y turistas disfrutaron de una noche vibrante, consolidando una edición que viene batiendo récords de convocatoria y posicionando al carnaval como uno de los principales atractivos culturales y turísticos del verano entrerriano.

Durante la jornada se contó con la presencia del Gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, quien asistió acompañado por su familia; el Intendente Francisco Azcué; el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Fabián Boleas; el Secretario de Turismo de Entre Ríos y Presidente del Ente Mixto de Turismo (EMTURER), Dr. Jorge Diego Satto; entre otros funcionarios y representantes institucionales.

El desfile contó con el paso de las comparsas Imperio, Ráfaga, Emperatriz y Bella Samba, que ofrecieron propuestas de gran calidad escénica, reafirmando el crecimiento sostenido del espectáculo y el compromiso artístico de cada una de las comparsas.

TURISMO, ECONOMÍA Y CULTURA

El Gobernador Frigerio valoró el impacto del evento para la provincia en materia de turismo, afirmando que “estamos muy contentos de este fin de semana largo, que es una tendencia de lo que hemos vivido estos últimos fines de semana, con índices de ocupación importantes y queremos que esto siga creciendo. Para nosotros es importante promover las fiestas populares por eso acompañamos a cada municipio, como lo estamos haciendo hoy en Concordia, porque esto genera turismo, movimiento económico y en algunos casos, representando a una cultura de hace muchos años”.

El Intendente Azcué agradeció la presencia del gobernador y las autoridades provinciales, subrayando que esto forma parte “de acciones conjuntas que venimos llevando adelante desde el comienzo de la gestión. Este trabajo articulado demuestra que cuando hay planificación y compromiso, los resultados se ven y se disfrutan. Estamos muy orgullosos de este carnaval que nos representa y esta parte de nuestra identidad”.

El Director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, destacó el resultado de la jornada y el trabajo conjunto realizado: “Vivimos una quinta noche espectacular, con el corsódromo a pleno y un público que volvió a acompañar masivamente. Esto es fruto de un trabajo mancomunado entre el Ente, el Municipio, la Provincia y las comparsas, que entienden al carnaval como una construcción colectiva y lo hacen crecer edición tras edición”.

De cara a lo que viene, desde el Ente Permanente del Carnaval se informó que la última noche del Carnaval de Concordia 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero, jornada que marcará el gran cierre de la edición 2026.

PEQUEÑOS DUENDES

Asimismo, se invita a la comunidad a volver a encontrarse hoy martes 17 de febrero, a las 20:30 horas, en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, para vivir la segunda noche del Carnaval de los Pequeños Duendes, una propuesta cargada de magia, color, música y la alegría de las infancias, que representa el semillero y el futuro de esta gran fiesta popular.

El Carnaval de Concordia continúa afirmándose como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad, generando movimiento económico, empleo y fortaleciendo la identidad local, con una proyección cada vez mayor a nivel regional y nacional.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.