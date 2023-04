El mundo de los locos y una historia de película – Carlos Peisojovich, Andreu Buenafuente y Max

¡Otra vuelta más! Una historia «causal» y las jugadas del destino…. El mundo es un pañuelo (mi abuela lo repetía mucho) y en esta loca y misteriosa «conexión» me recordó la famosa frase de Steve Jobs:



Esto es para los locos.

«Los inadaptados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los que no encajan en ningún sitio. Los que ven las cosas de otra manera. No siguen las reglas. Y no tienen ningún respeto por lo establecido. Puedes alabarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, puedes citarlos, puedes no creer en ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Ellos inventan. Ellos imaginan.Ellos curan. Ellos exploran. Ellos crean. Ellos inspiran. Ellos impulsan la humanidad hacia adelante. Quizá tienen que estar locos. ¿De qué forma, si no, puedes enfrentarte a un lienzo vacío y ver una obra de arte? ¿O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca ha sido escrita? ¿O contemplar un planeta rojo y ver un laboratorio sobre ruedas? Mientras algunos los ven como los locos, nosotros vemos genios. Porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que logran hacerlo”.

Andreu Buenafuente y un viaje insólito de la pasión radial con final inesperado para mi.- Ver video

Gracias ANDREU

Maximiliano Peisojovich

Andreu Buenafuente

(Andreu Buenafuente Moreno; Reus, Tarragona, 1965) Humorista y presentador de televisión español. Se inició en el periodismo a los diecisiete años como locutor deportivo en una emisora de radio de su ciudad natal. En 1989 pasó a Barcelona para colaborar en la cadena SER de Cataluña con un programa propio llamado El Terrat, que posteriormente daría nombre a la productora que fundó el mismo Buenafuente. Si en un principio la productora El Terrat sirvió a Buenafuente para ganar en autonomía e independencia de decisión, con el tiempo le permitiría ampliar su campo de acción y dedicarse también a la producción televisiva y teatral.

Buenafuente pasó de la radio a la televisión de la mano de Javier Sardà, quien lo incorporó a su programa Tot per l’audiència, de la cadena autonómica catalana TV3. En la misma cadena, Buenafuente confirmó su éxito con un programa propio, Sense Títol, (1995-1998), y sobre todo en el espacio televisivo La cosa nostra (1999-2002), que alcanzó casi las trescientas emisiones y ofrecía unos contenidos basados en un humor sano e inteligente, con monólogos y gags.

Tras la finalización de dicho programa pasó un tiempo antes de que Buenafuente volviera a los platós de TV3 con Una altra cosa (2002-2004). Esta nueva propuesta repetía los contenidos de La cosa nostra pero se valía de un formato distinto, de unos ciento veinte minutos de duración; contaba con entrevistas a personajes de actualidad y ofrecía actuaciones en directo de destacados músicos del panorama nacional e internacional. Aunque esta fórmula renovada fue un éxito, una serie tensiones y desacuerdos entre la cadena y el presentador llevó finalmente a Buenafuente a aceptar, en junio de 2004, una oferta de Antena 3 para trabajar en esta cadena nacional.

En el nuevo programa, titulado Buenafuente (2005-2007), el humorista se valió de los mismos formatos e ingredientes y se rodeó de conocidos colaboradores que ya habían trabajado con él en Una altra cosa, como Santi Millán, José Corbacho y todo un elenco de actores cómicos: Fermí Fernández, Yolanda Ramos, David Fernández, Mónica Pérez y Toni Albà. Además de los citados, obtuvieron particular notoriedad los actores Eduardo Soto, con su interpretación del personaje de El Neng; Oriol Grau, en la piel de Palomino; y Jordi Évole, guionista del programa, que en su papel de El Follonero intentaba desestabilizar a Buenafuente con sus intervenciones intempestivas.

Tras tres temporadas exitosas y con audiencias que llegaron a superar las de Crónicas marcianas de Javier Sardà, antiguo mentor de Buenafuente, el humorista recibió, junto al apoyo de la audiencia, el reconocimiento de la crítica, que en 2006 otorgó a su espacio televisivo el Premio Ondas al mejor programa de entretenimiento. También fue premiado individualmente en 2007 con el Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. En esa ocasión, sin embargo, Andreu Buenafuente decidió rechazar el galardón por no querer compartir escenario con Jiménez Losantos, premiado en la categoría de radio. En 2007, sin cambios sustanciales, el programa Buenafuente abandonó los estudios de Antena 3 para iniciar una nueva andadura en la Sexta, cadena en la que se mantuvo hasta 2011, tras haberse acercado a las mil emisiones.

Otra vertiente de su trayectoria profesional le ha llevado a dirigir obras teatrales como Ustedes se preguntarán cómo he llegado hasta aquí (2001), 20 anys i una nit (2003) y Sotinho (2004) y a incursionar en el cine (con directores como Santiago Segura e Isabel Coixet) y en la música, de la mano de Joan Manuel Serrat. Colaborador de la prensa escrita, Andreu Buenafuente ha trabajado para los periódicos Diari de Tarragona, Sport, El País, Nou Diari y La Vanguardia. Ha recogido sus monólogos televisivos en los libros Digue’m agosarat (2002), Hem de parlar y Què t’anava dir? (ambos publicados en 2003), Allò que dèiem y Com va la vida (2004), He dit (2006) y Com anava dient (2007).