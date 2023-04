FANTINO LE SUGIERE A ALBERTO FERNÁNDEZ «VIAJA A DEDO, TOTAL YA NI PRESIDENTE SOS»

Alejandro Fantino cargó contra Alberto Fernández: “Vive en una nube de pedo y nosotros estamos rascando la olla”

El periodista arremetió contra el Jefe de Estado en un duro editorial en donde cuestionó la reciente compra del avión presidencial que costó 25 millones de dólares y le sugirió que viaje «a dedo, total ni presidente sos ya».

La reciente imagen del helicóptero presidencial aterrizando en la cancha de Ferro para que el Presidente pueda dar una entrevista radial generó repudio masivo en redes, en donde miles de usuarios clamaron porque los funcionarios sean más “austeros”.

Un reclamo similar generó la compra de un nuevo avión presidencial que costó 25 millones de dólares. Todo en el marco de una crisis económica que no da tregua y que posiciona a cada vez más argentinos por debajo de la línea de la pobreza.

En ese contexto, el periodista Alejandro Fantino fue contundente y propinó duras críticas contra el Presidente por la utilización de los fondos públicos y le sugirió que viaje «a dedo, total ni presidente sos ya».

En su programa el Multiverso Fantino, el conductor, lanzó una dura recriminación contra la dirigencia política en general y después cargó sus críticas puntualmente contra el Presidente: «Estamos al fondo del mar, estamos rascando la olla de nuevo. En la nube de pedo en la que vive Alberto Fernández y todos los políticos que compran un avión… que es cierto 25 millones de dólares no cambia la economía del país, pero vos no podes comprar avión», inició.

«Es una forrada. Te agarra un odio que tenes ganas de decirle ‘no podes ser tan mierda, loco'», agregó y siguió, «de última no me lo cuentes, pasalo por abajo como pasó la designación de la mujer de (Matías) Tombolini, pero no me lo cuentes porque» mientras tanto «yo estoy bajando la cantidad de cosas que compro, bajando la calidad de los productos, me cuesta pagar el alquiler, la prepaga, la escuela de los pibes y vos, en un acto de forrerio total, te gastas 25 palos en un avión».

Bajo ese pie, le sugirió al Mandatario que viaje «a dedo»: «Viajá a dedo, Alberto. Si ya ni presidente sos, y dijiste que no vas por la reelección. Viajá a dedo, y si no vas a dedo andá en auto, ¿Por qué en helicóptero?».

«Alberto Fernández antes de ser presidente comía salteado y ahora que es presidente si no viaja en helicóptero no puede viajar, dejen de joder. Vivan un poco más normal así le da menos bronca y fastidio a la gente porque el enojo que nos agarra es más por verlos a ustedes que viven en una nube de pedo», concluyó.

