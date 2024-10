Hora de la Carrera : Franco Colapinto Largará 16° del gp de Estados Unidos

Tiempo estimado de lectura: 4 minuto(s)

El piloto argentino no pudo superar el corte de la Q1 y comenzará la competencia de este domingo decimosexto. Su compañero, Alex Albon, iniciará 15°

ASÍ QUEDÓ LA GRILLA PARA EL DOMINGO

EL RESUMEN DE LA QUALY

¡Lando Norris se quedó con la pole position! Se benefició por una accidente de George Russell sobre el final, lo que impidió que Max Verstappen mejorara los tiempos.

El hombre de McLaren arrancará primero en la grilla de este domingo, seguido por el corredor de Red Bull.

Carlos Sainz Jr (3°), Charles Leclerc (4°), Oscar Piastri (5°), George Russell (6°), Pierre Gasly (7°), Fernando Alonso (8°), Kevin Magnussen (9°) y Checo Pérez (10°) completarán los diez lugares iniciales.

HABLÓ COLAPINTO TRAS QUEDAR AFUERA EN Q1

“Cambió un poco la pista. Después el auto quedó, no sé si muy duro o qué, pero quedé rebotando mucho. Tocaba los pianos y quedaba rebotando. Apenas toqué el piano, empezó a hacer oscilaciones y perdés un montón de carga. Hicimos unos cambios bastantes grandes y se ve que no funcionaron. La carrera es larga, pero obviamente que el auto ahora está en parque cerrado y no podemos cambiar nada. No tenemos la experiencia de la práctica para probar algo en el auto. Hicimos un cambio grande para la qualy a ver si funcionaba y no funcionó. Fue una qualy muy mala. La primera vuelta aseguré un poco y la segunda el auto creo que estaba muy duro. Quedó rebotando mucho, tuvo mucho porpoising en las curvas rápidas y perdí la parte de atrás”.

¡Arranca la Q3! Tendrán 12 minutos los diez pilotos para buscar la pole position. Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, Checo Pérez, Oscar Piastri, George Russell, Pierre Gasly, Fernando Alonso y Kevin Magnussen son los diez clasificados.

Terminó la Q2: quedaron afuera Liam Lawson de RB (largará 20° por una penalización de todos modos), Lance Stroll de Aston Martin, Esteban Ocon de Alpine, Nico Hülkenberg de Haas y Yuki Tsunoda de RB.

¡Arranca la Q2! Los peores cinco registros a lo largo de 15 minutos quedarán eliminados.

Los pilotos eliminados en la Q1 son Guanyu Zhou de Sauber (20°), Lewis Hamilton de Mercedes (19°), Valtteri Bottas de Sauber (18°), Franco Colapinto (17°) y Alex Albon (16°), ambos de Williams. Aunque todos ellos ganarán una posición en la grilla del domingo ya que Liam Lawson, de RB, fue penalizado e iniciará 20°.

Franco Colapinto queda afuera en la Q1 con un tiempo de 1:34.062. Largará 16° este domingo (por la penalización de Lawson). Su compañero, Alex Albon, también se quedó afuera: iniciará 15°, tras firmar un registro de 1:34.051.

George Russell se mete arriba y queda tercero. La sorpresa es Lewis Hamilton que se ubicó 16° y está quedando afuera acon 1 minuto por delante.

