INCENDIOS: EL INTENDENTE AZCUÉ PIDE A LA COMUNIDAD EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

“Por favor no quemen basura, no hagan fuego en lugares que no están autorizados, no tiren colillas de cigarrillos. Son medidas de muy fácil cumplimiento que de verdad nos pueden evitar muchos problemas” afirmó el Presidente Municipal.

Tras recorrer las zonas afectadas por los incendios forestales de los últimos días, el Intendente Francisco Azcué hizo un llamado a la ciudadanía en general a que se extremen los cuidados y medidas preventivas teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas como producto de la ola de calor que afecta a Concordia y la región.

“Lamentablemente era una situación que se veía venir porque los reportes meteorológicos anticipaban un verano con altas temperaturas, escasas precipitaciones y todo indica que esto no va a cambiar por lo menos, en el corto plazo” por eso, remarcó Azcué, “la importancia de extremar los cuidados y medidas preventivas”.

“Por favor no quemen basura, no hagan fuego en lugares que no están autorizados, no tiren colillas de cigarrillos. Son medidas de muy fácil cumplimiento que de verdad nos pueden evitar muchos problemas. Esto depende de todos, del Estado sí pero también de los ciudadanos, por eso les pido que seamos responsables”.

Por último Azcué destacó que los distintos focos ígneos en todo el departamento se pudieron contener “gracias a un trabajo articulado con muchas instituciones y también con el Gobernador Rogelio Frigerio, que estuvo presente en todo momento, como el Ministro de Seguridad Néstor Roncaglia y la Secretaría de Ambiente”.

