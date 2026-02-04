La inflación oficial de enero

El Gobierno definió la fecha de difusión de la inflación oficial de eneroTras la salida de Marco Lavagna del INDEC, se confirmó cuándo se dará a conocer el índice de precios correspondiente al primer mes del año, en un contexto de expectativas por la evolución inflacionaria.04 de febrero de 2026 –

Luego de la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Ministerio de Economía confirmó que el índice de inflación correspondiente al mes de enero será difundido el martes 10 de febrero.

Desde el Gobierno señalaron que el dato se dará a conocer bajo la metodología vigente, que continuará aplicándose hasta que el proceso de desaceleración inflacionaria esté plenamente consolidado.

En ese marco, el ministro de Economía anticipó que el registro de enero se ubicaría en un nivel similar al de diciembre, en torno al 2,5 por ciento, aunque aclaró que aún no cuenta con el número definitivo.

El titular de Hacienda explicó que la estrategia oficial apunta a que la inflación converja gradualmente hacia valores internacionales, y sostuvo que los repuntes registrados durante 2025 estuvieron vinculados a una fuerte caída en la demanda de dinero, producto de la incertidumbre económica y política.

En relación con la salida de Lavagna, desde Economía indicaron que la decisión estuvo asociada al trabajo que se venía realizando sobre una nueva metodología de medición del índice de precios.

Según se explicó, la intención original era implementar esos cambios en esta etapa, pero se resolvió postergarlos para evitar lecturas especulativas.

En ese sentido, el Gobierno ratificó que la modificación del sistema de medición de la inflación se aplicará recién cuando el proceso de desinflación esté claramente afianzado. "No queremos que se interprete que la baja de la inflación responde a un cambio de índice y no al ordenamiento macroeconómico", señalaron desde el equipo económico.

Finalmente, el ministro recordó que, a mediados del año pasado, cuando la inflación mensual se ubicaba cerca del 1,5 por ciento, las proyecciones eran más optimistas.

Sin embargo, afirmó que el impacto de la tensión política y financiera alteró ese escenario, afectando el crecimiento, el riesgo país y el comportamiento de los precios, lo que llevó a recalibrar los tiempos para introducir cambios metodológicos en el INDEC.