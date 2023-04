SE INTENSIFICAN LOS OPERATIVOS MUNICIPALES DE ERRADICACIÓN DE MICROBASURALES

Cuadrillas, máquinas y trabajadores municipales realizan diariamente operativos de limpieza y eliminación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad; sin embargo, la actitud de vecinos desaprensivos que vuelven a tirar basura en lugares no permitidos torna aún más difícil esta labor.

Al respecto, el subsecretario municipal de Servicios Públicos, Oscar Santana, explicó que “se está trabajando con una planificación que abarca los puntos críticos donde la gente acostumbra a tirar basura y en distintos sectores, además el intendente Enrique Cresto nos encomendó ampliar los turnos y equipos de trabajo para optimizar la capacidad de respuesta a los reclamos, con estas prioridades se está trabajando actualmente”, apuntó el funcionario.

“Es una obligación del municipio la limpieza y mantenimiento de la ciudad. Por eso se diagrama el trabajo y se hacen operativos todos los días. Pero si los vecinos no toman conciencia y tiran basura donde no está permitido, lo que ocurre en la realidad es que no terminamos de limpiar en algún sector y ya están tirando basura de nuevo en otro lugar que apenas unos días hasta habíamos dejado en condiciones”, argumentó el funcionario.

“Hay ordenanzas vigentes que disponen multas muy costosas. Hay sanciones para los que no limpian sus terrenos baldíos. Hay puntos limpios, contenedores y un servicio como el 105 para el retiro de ramas y residuos voluminosos. Pero un microbasural se forma cuando va gente y tira basura donde no tiene que hacerlo. Es importante entender que una ciudad limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia. Es fundamental que, como vecinos, seamos solidarios. Así que estamos haciendo estos operativos con un doble propósito: limpiar y concientizar”, detalló Santana.

“Durante esta semana se limpió el basural que se había vuelto a formar en calle Córdoba, entre Villaguay y La Pampa. Actualmente se está trabajando en el Cañaveral de Rívoli. Así como también en diferentes barrios y en coordinación con las organizaciones vecinales”, concluyó