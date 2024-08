SE REALIZÓ EL SEMINARIO “ESTRATEGIAS EMERGENTES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL”

El mismo estuvo dirigido a los empleados de la Municipalidad de Concordia y fue dictado por el Dr. Daniel Cravacuore, quien cuenta con una vasta trayectoria y experiencia no sólo en nuestro país sino también en el exterior.

Con la presencia del intendente Francisco Azcué, este jueves se llevó a cabo el Seminario “Estrategias Emergentes de la Gestión Municipal”, actividad organizada por la Secretaría de Coordinación de Gabinete y la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de instruir a los empleados municipales con el fin de actualizar sus conocimientos sobre la gestión municipal.

En sus palabras de apertura, el intendente Azcué destacó que debido al contexto en el que se inició su gestión al frente de la Municipalidad de Concordia “nos vimos obligados a ser eficientes en el manejo de los recursos y para alcanzar esto, las capacitaciones son importantes ya que nos permite generar buenos circuitos administrativos y ser un estado transparente, eficaz. Esta es una conducta que vamos a sostener en tiempo, cuidando los recursos de los concordienses”.

Siguiendo en esa línea, Azcué destacó que lo mejor que tiene la Municipalidad es el recurso humano “porque vemos que tienen ganas de crecer, de capacitarse y por eso es importante que puedan ser dotados de distintas herramientas que les permita seguir creciendo”.

Por su parte Pablo Ferreyra, secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, subrayó que “sabemos el compromiso que hay por parte de cada una de las personas con las que trabajamos día a día en el Municipio y las ganas que tienen de formarse permanentemente. Esta es una política pública que se lleva adelante con el objetivo de actualizar los conocimientos de los equipos de trabajo. Apuntamos a lograr un salto de calidad institucional del recurso humano”.

SOBRE EL DISERTANTE

La disertación estuvo a cargo del Dr. Daniel Cravacuore, quien es Doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén (España); Director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina).

Además recibió el Premio Iberoamericano 2023 “Alexis de Tocqueville” a la Trayectoria en Investigación en Gestión Local. Ha sido invitado por Universidades en Bolivia, Chile, Colombia y España para el dictado de cursos de maestría y doctorado.

Fue “Distinguished Senior Research Scholar" de la Steven J. Green School of International and Public Affairs, Florida International University (Estados Unidos). Posee más de cien publicaciones entre libros, capítulos y artículos científicos de su especialidad y ha dictado más de 400 conferencias en su especialidad.

Ex Editor de la Revista Iberoamericana de Estudios Municipales. Integrante del Comité Editorial de 7 revistas científicas internacionales y miembro del Board del Comité RC05 “Comparative Studies on Local Government and Politics” de la Internacional Political Science Association (2023-2025).

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide; el secretario de Desarrollo Urbano Alejandro López; el secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer; la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez; las concejales Eliana Lagraña y Verónica del Boca