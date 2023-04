YA SON 50 MIL LAS PERSONAS QUE RECUPERARON SU DERECHO A TRAMITAR UNA JUBILACIÓN

En la oficina de ANSES de City Bell, ciudad de La Plata, la directora ejecutiva Fernanda Raverta acompañó hoy el inicio de la jubilación número 50 mil en el marco del Plan de Pago de Deuda Previsional.

En este sentido, Raverta expresó: “Desde el 10 de abril, día en que comenzamos a dar turnos, ya son 50 mil las personas en la Argentina que iniciaron su jubilación a través del Plan de Pago de Deuda Previsional, que recupera el derecho a tener un ingreso mensual, pero también acceder al sistema de salud a través de una Obra Social de PAMI, solicitar un crédito, entre otros beneficios previsionales”.

“Este es un derecho que tienen todos los trabajadores porque, a pesar de haber trabajado toda su vida, los empleadores no les hicieron los aportes. Con esta ley, el Estado viene a reparar esa desigualdad”, agregó la titular de ANSES.

El plan de pago posibilita que argentinas y argentinos que tengan la edad jubilatoria, pero no lleguen a cumplir el requisito de los 30 años registrados, regularicen la deuda previsional y puedan acceder a la jubilación. Se trata de 800 mil personas que, gracias a este plan, podrán jubilarse.

¿A quiénes alcanza?

● Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos.

● Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

● El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

● El monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30 por ciento del haber mínimo vigente.

Para solicitar turno, la persona debe ingresar en www.anses.gob.ar, Trámites y Servicios, Turnos, Solicitar un turno y elegir Plan de Pago Deuda Previsional – Asesoramiento