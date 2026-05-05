Abren la convocatoria de obras para exponer en el II Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

Ya está abierta la convocatoria de obras para el II Encuentro Entrerriano de Artes Visuales que se realizará en La Paz, del 26 al 28 de junio de este año. Pueden participar artistas visuales de la provincia. Las obras seleccionadas serán parte de la muestra “Donde se cruza el territorio”, dentro del evento. También se entregarán incentivos económicos. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad local.

La inscripción ya está abierta y se extenderá hasta el 31 de mayo inclusive. El anuncio de obras seleccionadas será el 5 de junio. Luego, la recepción de obras seleccionadas para la exposición será hasta el 19 de junio.

Podrán participar:

Artistas visuales mayores de 18 años, nacidos en Entre Ríos, de Nacionalidad Argentina o con un mínimo de tres (3) años de residencia comprobable en la provincia.

Colectivos de artistas visuales (dos o más integrantes), de los cuales al menos el 80% debe residir en la provincia.

Los artistas nacidos en Entre Ríos y actualmente residentes fuera de la provincia deberán acreditar, mediante comprobantes institucionales, haber participado en al menos una (1) actividad cultural en territorio entrerriano entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

La convocatoria es abierta a todas las expresiones de las Artes Visuales y sus diferentes técnicas y materiales: pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, vidrio, cerámica, instalaciones, textil, videos, audiovisuales e interactivas (video y sonido), performances. etc. Podrán desarrollarse con libertad de lenguaje y recursos, incluyendo propuestas multidisciplinarias.

Bases y Condiciones en el siguiente link: BASES

Inscripción online: FORMULARIO

Se establecen tres estímulos económicos de carácter no adquisición, de 750 mil pesos cada uno. El jurado, integrado por tres especialistas destacados, podrá conceder hasta cuatro menciones, sin asignación económica.

Estímulo especial Salón Municipal Cabayú Cuatiá: La Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Paz, a través del citado jurado, otorgará una mención única de 200 mil pesos destinada a un artista oriundo de la ciudad de La Paz.

El evento reunirá a artistas visuales a partir de un cronograma de actividades con talleres, charlas, mesas de trabajo y un festival. A los seleccionados que no residen en La Paz se les facilitará alojamiento, almuerzo y cena para posibilitar su presencialidad y participación durante el desarrollo del Encuentro.

La presente convocatoria se configura como un espacio abierto y diverso que pone en valor la representatividad territorial, haciendo hincapié en la diversidad compositiva de los suelos de Entre Ríos y su vínculo con la pluralidad de expresiones artísticas.

Consultas al mail: encuentroentrerrianodevisuales