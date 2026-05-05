CONCORDIA PRESENTÓ SU PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE 2025-2030

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Turismo, junto al Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCAD–UNER) presentaron este lunes el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Concordia 2025–2030.

Esta iniciativa marca un paso clave en la construcción de un modelo turístico más competitivo, inclusivo y responsable. Se trata de una construcción colectiva que sintetiza el trabajo, la experiencia y la mirada de diversos actores del territorio, resultado de un proceso participativo que buscó integrar voces, necesidades y desafíos del sector.

El proceso comenzó en mayo de 2025 con talleres participativos que reunieron a actores del sector, cuyos aportes fueron sistematizados en este documento oficial. La propuesta surge del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Turismo, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER–FCAD), en el marco de una agenda orientada a construir una visión compartida del desarrollo turístico local.

El plan se organiza en ejes como gobernanza, sostenibilidad, innovación, accesibilidad e inclusión y tecnología, y se sustenta en un diagnóstico integral construido con la participación de actores públicos, privados y académicos. En este sentido, la cooperación y la articulación se consolidan como claves para impulsar un turismo sostenible y fortalecer el posicionamiento turístico de Concordia en la región. La presentación técnica y detallada estuvo a cargo de la Lic. Lucila Salessi, directora de la carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER).

HITO

Para el Intendente Francisco Azcué, la presentación del Plan “es un hito para Concordia porque define el modelo de ciudad turística que queremos, a partir de un trabajo plural que integró al Estado, la academia y el sector privado. Es una muestra que estamos madurando como sociedad porque para llegar a este paso tuvimos que sentarnos, dialogar y trabajar de manera conjunta con las instituciones, con los distintos sectores, que fue lo que nos propusimos desde el comienzo de la gestión”.

“Estamos dando un paso muy importante porque hoy estamos viendo los resultados de esta acción pero también avanzamos con el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que nos llevó tiempo porque primero se tuvo que ordenar porque consideramos que no es buena idea gobernar ni tomar decisiones de manera intuitiva” remarcó el intendente de Concordia.

Por último Azcué destacó el rol del sector privado “que son el centro de la escena en este tema porque son los que todos los días apuestan, invierten y generan empleo. Tenemos una ciudad increíble con un potencial turístico tremendo por lo tanto no podemos no tener un desarrollo turístico aceptable con acciones que se sostengan en el tiempo y se consoliden como gestión”.

BENEFICIOS

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, destacó el valor de la planificación estratégica y el rol de los gobiernos locales en el desarrollo turístico: “Venir a esta presentación es sostener una idea en la que creemos y ser coherentes con lo que siempre postulamos. Como organismo provincial no somos los destinos ni los productos; ese rol es de los gobiernos locales y del sector privado, que es central en una actividad económica como el turismo”.

Satto también señaló “las bondades que tener un plan significa” y advirtió sobre "todos los problemas que genera no tenerlo. Pasar de ser una ciudad con productos turísticos a una ciudad sustentable turísticamente y con un objetivo bien determinado, ahorra energías, genera sinergia, asegura mejores resultados”.

María Belén Schauvinhold, subsecretaria de Turismo, indicó que a partir de esta acción “se establece un lineamiento claro de las acciones a seguir y que ya está en marcha incorporando las variables de destino turístico inteligente en la gestión local. No es solo un plan, es una mirada estratégica del turismo que es desarrollo, trabajo e identidad pero para que esto sea real, se necesita una planificación, seriedad y una base sólida”.

Estuvieron presentes la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide; Raúl Mangia, ex Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER–FCAD); Pamela Velich, ex secretaria de Extensión Universitaria de la FCAD; representantes de entidades privadas e instituciones intermedias de la ciudad; de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL); de Parques Nacionales, entre otros