Local Concordia

ACTO HOMENAJE Y NOMBRAMIENTO DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

11 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

ACTO HOMENAJE Y NOMBRAMIENTO DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

La Municipalidad de Concordia tiene el agrado de invitar a toda la comunidad de Concordia y la región a participar del acto oficial de renombramiento del Museo de Antropología y Ciencias Naturales de nuestra ciudad.

En el marco de su XXVIII aniversario de inauguración, la institución adoptará el nombre de "Nelson Oscar Vassallo", quien fuera pionero en los hallazgos arqueológicos de la región de Salto Grande y cuyas colecciones sentaron las bases fundacionales de este museo.

Este hecho histórico es el resultado de una gestión largamente anhelada, iniciada por la familia Vassallo y que obtuvo el eco favorable y la aprobación tanto del Concejo Deliberante como del Ejecutivo Municipal.

La actividad tendrá lugar este viernes 12 de diciembre, a las 18 horas, en la sede del museo, en calle Rivadavia 456.

Al mismo tiempo el museo permanecerá abierto al público de 18:00 a 22:00 hs para quienes deseen recorrer sus instalaciones tras el acto protocolar.

Te puede interesar..

Local Concordia

CON UN PANEL DE EXPERIENCIAS SE CERRÓ EL CURSO “INTRODUCCIÓN AL COOPERATIVISMO”

11 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

CIERRE DEL CICLO “APRENDE, CREA Y EMPRENDE”

11 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

LAS INSCRIPCIONES PARA LA MINI REYES YA TIENEN FECHA

11 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

CARNAVAL 2026: APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA ALQUILER DE TRIBUNAS, TARIMAS Y TORRES

10 diciembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

ACTO HOMENAJE Y NOMBRAMIENTO DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES

11 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

CON UN PANEL DE EXPERIENCIAS SE CERRÓ EL CURSO “INTRODUCCIÓN AL COOPERATIVISMO”

11 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

CIERRE DEL CICLO “APRENDE, CREA Y EMPRENDE”

11 diciembre, 2025
maxi
Local Concordia

LAS INSCRIPCIONES PARA LA MINI REYES YA TIENEN FECHA

11 diciembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com