EDOS AVANZA CON LA EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO PAMPA SOLER

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) y en el marco del plan infraestructura de obras hídricas, está ejecutando los trabajos de extensión de la red de agua potable con el objetivo de resolver un histórico problema de abastecimiento en el barrio Pampa Soler.

El proyecto contempla la prolongación de una red independiente de aproximadamente 1.400 metros de cañería de diámetro adecuado, diseñada para garantizar niveles óptimos de caudal y presión con un presupuesto cercano a los 80 millones de pesos.

Esta intervención se desarrolla a partir de estudios técnicos realizados por personal técnico del EDOS, complementados con tareas previas efectuadas durante el año, como empalmes a cañerías principales y la regulación y reemplazo de válvulas estratégicas. La obra no solo beneficiará a los vecinos de Pampa Soler, sino que también mejorará el funcionamiento de la red de agua del barrio La Bianca, al que se encuentra interconectado.

El Intendente Francisco Azcué destacó el impacto de esta inversión que viene a dar respuestas a una demanda histórica: “Esto forma parte de una inversión de 200 millones de pesos que estamos realizando en distintos puntos de la ciudad como ser en el barrio Los Pájaros, barrio Llamarada y Las Viñas y, en este caso, con esta obra que va a mejorar el abastecimiento de Pampa Soler y parte del barrio La Bianca. Era algo que hace mucho tiempo vienen pidiendo los vecinos ya que tienen problemas desde hace muchos años con la provisión de agua potable”.

Por su parte, el interventor del EDOS, Javier del Cerro, detalló que se trata de una obra que estaba programada desde hace un tiempo y que se ejecuta con recursos, personal y maquinaria propia. “Esta intervención tiene un presupuesto de alrededor de 80 millones de pesos que contempla no solamente la extensión de la red sino también trabajos complementarios como ser el paso por Avenida Independencia. A partir de la semana que viene los vecinos verán el beneficio de contar con más presión de agua”.

El responsable del área de Estudios y Proyectos del EDOS, Nicolás Leal, explicó que dicha intervención consiste en la extensión de aproximadamente 1400 metros de cañería de PVC 160 abasteciendo gran parte de lo que es el barrio Pampa Soler y otros barrios periféricos. Principalmente este proyecto nace de un análisis del área técnica de Obras Sanitarias que se realizó durante la época de invierno. Ahí se pudieron constatar muy bajas presiones en todo lo que es el barrio Pampa Soler, además de la falta de infraestructura básica”.