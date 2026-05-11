Azcue: “La relación con las iglesias es muy buena, pero hay sectores que buscan provecho político”

El intendente Francisco Azcue analizó la actualidad política y social de la ciudad. Tras el pedido de declaración de emergencia alimentaria y de salud mental impulsado por pastores evangélicos —una solicitud que resonó a nivel provincial—, el jefe comunal buscó bajar los decibeles a la confrontación y ratificó su respeto por las instituciones religiosas.

Azcue fue enfático al destacar la labor social de las iglesias: “La relación es muy buena, más allá del credo. Respeto profundamente a las instituciones que hacen un trabajo social importante y tienen presencia territorial”, afirmó.

No obstante, sobre la repercusión del pedido de emergencia, el intendente advirtió sobre la «tinta electoral» que algunos sectores intentan imprimirle al tema. “Es normal que, ante la expresión de una institución, los factores políticos quieran utilizarlo a su favor. No digo que este sea el caso, pero el año que viene hay elecciones y es cotidiano que se usen opiniones para criticar o sacar beneficio partidario”, señaló.

Al ser consultado sobre los recientes movimientos en su equipo de trabajo, Azcue vinculó los cambios directamente con la nueva etapa de su gobierno. “Los cambios tienen todo que ver con la gestión. Los nombres de los funcionarios están por debajo de los objetivos”, explicó.

Según el mandatario, tras una primera etapa de dos años dedicada a «ordenar y estabilizar» el municipio, Concordia entra ahora en una fase enfocada en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. “Tal vez en una etapa necesitás algo y en la siguiente requerís otro perfil de funcionario. No significa que los anteriores lo hayan hecho mal, sino que ahora necesitamos otras capacidades”, puntualizó.

¿Reestructuración del Ente de Carnaval?

Uno de los rumores que circuló con fuerza en los últimos días fue la posible supresión o reestructuración del Ente de Carnaval. Al respecto, Azcue despejó dudas pero dejó la puerta abierta a futuras optimizaciones.

“Los cambios pueden ocurrir en cualquier momento porque buscamos la eficiencia en la administración de los recursos; eso es parte de nuestro ADN”, comentó. Sin embargo, aclaró para llevar tranquilidad al sector: “Por el momento, no tenemos planificado hacer esos cambios en el corto plazo”.

Finalmente, el intendente remarcó que su energía está puesta en cumplir los objetivos del plan de infraestructura, asegurando que estos «van a tener un gran impacto en nuestra ciudad».