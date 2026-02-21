Carola Laner: “Recibimos una provincia desfinanciada y hoy tenemos resultados específicos para mostrar”

En diálogo con 7Paginas, la legisladora sostuvo que al asumir se encontraron con una provincia “desfinanciada, endeudada y con las cuentas en rojo”, en un escenario de desorden financiero y desorganización administrativa.

“Lo dijimos con claridad, no lo ocultamos ni pusimos excusas. Nos pusimos a trabajar con esfuerzo, liderazgo y conducción política. Hoy podemos mostrar resultados específicos, producto de la gestión, la planificación y el compromiso”, afirmó.

Laner reconoció que aún queda mucho por hacer y que revertir años de postergación no es un proceso inmediato. “Siempre fuimos claros: salir adelante no iba a ser fácil ni rápido. Para transformar de verdad se necesita tiempo y decisiones firmes”, remarcó.

La diputada destacó que la primera mitad de la gestión implicó romper inercias y adoptar medidas que generaron incomodidad en el ámbito político. “Priorizamos lo correcto por sobre lo que conviene. Sabíamos que el camino iba a ser difícil, pero estábamos dispuestos a poner el hombro”, señaló.

En relación a la preocupación por la recaudación y el complejo panorama económico, indicó que “no son tiempos de soluciones mágicas”. “Prometemos trabajo, no milagros. Gobernar en tiempos difíciles es decir la verdad, aunque duela, y hacerse cargo”, expresó.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación de la Caja de Jubilaciones. Laner afirmó que al inicio de la gestión el déficit anual rondaba el 40% y que, de no haberse tomado medidas, podría haber superado el 50%.

“Si no actuábamos, en pocos años la provincia no iba a poder pagar jubilaciones ni sostener el 82% móvil, que es una conquista histórica de Entre Ríos”, advirtió.

Según explicó, las decisiones adoptadas permitieron reducir significativamente el déficit proyectado, aunque reconoció que persiste un problema estructural. En ese marco, adelantó que el Ejecutivo enviará un proyecto de reforma previsional y aseguró que el oficialismo está dispuesto a debatir con la oposición, gremios y representantes de los trabajadores.

“Reformar no es quitar derechos, es garantizar que puedan sostenerse dentro de 10, 20 o 30 años. La discusión es cómo asegurar el 82% móvil de manera responsable, sin comprometer el futuro financiero de la provincia”, sostuvo.