*CODESAL Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO

PARA LA FIESTA DEPARTAMENTAL DEL ESTUDIANTE*

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande y el municipio firmaron un

convenio de colaboración para acompañar una de las celebraciones más

importantes para los jóvenes del departamento, dando continuidad a una

agenda de trabajo articulado.

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Municipalidad

de La Criolla firmaron un Convenio de Colaboración Institucional destinado

a fortalecer el trabajo conjunto en torno a la organización, promoción y

desarrollo de la Fiesta Departamental del Estudiante.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y

el intendente de La Criolla, Ariel Stuker, y formaliza un marco de

cooperación para acompañar esta celebración de gran relevancia para toda la

comunidad y, especialmente, para los jóvenes del departamento Concordia.

A través de esta articulación, ambas instituciones trabajarán de manera

conjunta en aspectos vinculados a la organización, difusión y promoción de

la Fiesta, previendo además la presencia de CODESAL durante las jornadas

con propuestas y atractivos de los complejos que administra en el Lago de

Salto Grande.

El convenio también establece una agenda de acciones vinculadas a la

participación juvenil, la integración de las instituciones educativas, la

recreación, el turismo regional y la promoción de los atractivos del Lago

de Salto Grande, dejando abierta la posibilidad de seguir articulando

nuevas iniciativas deportivas, culturales, educativas y turísticas.

Cabe destacar que CODESAL y la Municipalidad de La Criolla ya vienen

desarrollando acciones conjuntas, acompañando actividades deportivas,

culturales y recreativas que han permitido fortalecer el vínculo

institucional y acercar más propuestas a los vecinos de La Criolla y la

región.

“Con Ariel y el equipo de La Criolla venimos trabajando muy bien desde el

primer día. Ya hemos compartido distintas actividades y esta firma es un

paso más en esa misma línea. Para nosotros es fundamental acompañar a los

jóvenes y a una fiesta tan importante como la del Estudiante, que es

identidad y orgullo de todo el departamento. Desde CODESAL, por indicación

del Gobernador Rogelio Frigerio y del Secretario General de la Gobernación,

Mauricio Colello, tenemos la premisa de trabajar codo a codo con cada

municipio, potenciando el turismo, generando encuentro y poniendo en valor

lo que tenemos en el Lago”.

De esta manera, CODESAL continúa consolidando alianzas estratégicas con los

municipios de la región para acompañar propuestas que integren a las

comunidades, fortalezcan el turismo y generen nuevos espacios de encuentro

y participación para los vecinos.