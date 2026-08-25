*CODESAL Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO
PARA LA FIESTA DEPARTAMENTAL DEL ESTUDIANTE*
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande y el municipio firmaron un
convenio de colaboración para acompañar una de las celebraciones más
importantes para los jóvenes del departamento, dando continuidad a una
agenda de trabajo articulado.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Municipalidad
de La Criolla firmaron un Convenio de Colaboración Institucional destinado
a fortalecer el trabajo conjunto en torno a la organización, promoción y
desarrollo de la Fiesta Departamental del Estudiante.
El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y
el intendente de La Criolla, Ariel Stuker, y formaliza un marco de
cooperación para acompañar esta celebración de gran relevancia para toda la
comunidad y, especialmente, para los jóvenes del departamento Concordia.
A través de esta articulación, ambas instituciones trabajarán de manera
conjunta en aspectos vinculados a la organización, difusión y promoción de
la Fiesta, previendo además la presencia de CODESAL durante las jornadas
con propuestas y atractivos de los complejos que administra en el Lago de
Salto Grande.
El convenio también establece una agenda de acciones vinculadas a la
participación juvenil, la integración de las instituciones educativas, la
recreación, el turismo regional y la promoción de los atractivos del Lago
de Salto Grande, dejando abierta la posibilidad de seguir articulando
nuevas iniciativas deportivas, culturales, educativas y turísticas.
Cabe destacar que CODESAL y la Municipalidad de La Criolla ya vienen
desarrollando acciones conjuntas, acompañando actividades deportivas,
culturales y recreativas que han permitido fortalecer el vínculo
institucional y acercar más propuestas a los vecinos de La Criolla y la
región.
“Con Ariel y el equipo de La Criolla venimos trabajando muy bien desde el
primer día. Ya hemos compartido distintas actividades y esta firma es un
paso más en esa misma línea. Para nosotros es fundamental acompañar a los
jóvenes y a una fiesta tan importante como la del Estudiante, que es
identidad y orgullo de todo el departamento. Desde CODESAL, por indicación
del Gobernador Rogelio Frigerio y del Secretario General de la Gobernación,
Mauricio Colello, tenemos la premisa de trabajar codo a codo con cada
municipio, potenciando el turismo, generando encuentro y poniendo en valor
lo que tenemos en el Lago”.
De esta manera, CODESAL continúa consolidando alianzas estratégicas con los
municipios de la región para acompañar propuestas que integren a las
comunidades, fortalezcan el turismo y generen nuevos espacios de encuentro
y participación para los vecinos.
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