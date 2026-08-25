*SE REALIZÓ UNA NUEVA ASAMBLEA DEL CONSEJO DEL ADULTO MAYOR*
La Municipalidad de Concordia llevó adelante la séptima Asamblea del
Consejo Municipal del Adulto Mayor, donde se analizaron las principales
demandas planteadas por las personas mayores y se definieron acciones
concretas para fortalecer el acompañamiento y las políticas públicas
destinadas a este sector de la comunidad.
Uno de los principales puntos de la reunión fue el análisis de los
resultados de la encuesta realizada previamente, que permitió establecer
como prioridades el acceso a la salud, el trato digno y la protección de
derechos, y las residencias de larga estadía. Estos ejes serán parte de la
agenda de trabajo del Consejo.
Durante la asamblea también se avanzó en la organización de la tercera
edición de “No me sueltes la mano”, que se realizará el 10 de septiembre,
en el marco del Día de la Ancianidad. La jornada contará con la disertación
de la directora de Adultos Mayores de Entre Ríos, psicóloga y magíster en
Psicogerontología Graciela Mántaras, quien abordará la temática
“Envejecimiento en el siglo XXI”.
Otro de los puntos acordados fue establecer una programación de actividades
del Consejo hasta diciembre, con encuentros previstos un viernes de cada
mes. En ese marco, se acompañará al Hospital Ramón Carrillo con un stand de
enfermería en la Plaza 25 de Mayo, destinado a brindar asesoramiento a las
personas mayores.
Asimismo, se definió acompañar los abordajes territoriales de la
Municipalidad, fortaleciendo el trabajo conjunto y la presencia de las
políticas destinadas a las personas mayores en los distintos sectores de la
ciudad.
Finalmente, desde el Departamento de Política Tercera Edad se trabajará en
un proyecto para llevar actividades de esparcimiento para las personas
mayores que se encuentran en los centros de evacuados, incorporando
propuestas recreativas y de acompañamiento.
De la Séptima Asamblea participaron la diputada provincial Carola Laner; la
Concejal de JxE, Verónica del Boca; el director de Cooperativismo y
Asociativismo, Ariel Gorostegui; la jefa del Departamento de Política
Tercera Edad, Gladys Portugal; Margarita Cámara, de la Casa de los Abuelos
“Gruta de Lourdes”; Roxana Fernández, del Hospital Carrillo; Mercedes
Carbonara, del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia; Andrea
Chirino, coordinadora del Hogar Isthilart; y Victoria Jáuregui.
Esta Asamblea permitió avanzar en una agenda común que pone como
prioridades la salud, la protección de derechos, el acompañamiento y la
participación de las personas mayores, articulando acciones entre las
distintas instituciones y organismos que integran el Consejo Municipal del
Adulto Mayor.
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