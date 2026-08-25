*SE REALIZÓ UNA NUEVA ASAMBLEA DEL CONSEJO DEL ADULTO MAYOR*

La Municipalidad de Concordia llevó adelante la séptima Asamblea del

Consejo Municipal del Adulto Mayor, donde se analizaron las principales

demandas planteadas por las personas mayores y se definieron acciones

concretas para fortalecer el acompañamiento y las políticas públicas

destinadas a este sector de la comunidad.

Uno de los principales puntos de la reunión fue el análisis de los

resultados de la encuesta realizada previamente, que permitió establecer

como prioridades el acceso a la salud, el trato digno y la protección de

derechos, y las residencias de larga estadía. Estos ejes serán parte de la

agenda de trabajo del Consejo.

Durante la asamblea también se avanzó en la organización de la tercera

edición de “No me sueltes la mano”, que se realizará el 10 de septiembre,

en el marco del Día de la Ancianidad. La jornada contará con la disertación

de la directora de Adultos Mayores de Entre Ríos, psicóloga y magíster en

Psicogerontología Graciela Mántaras, quien abordará la temática

“Envejecimiento en el siglo XXI”.

Otro de los puntos acordados fue establecer una programación de actividades

del Consejo hasta diciembre, con encuentros previstos un viernes de cada

mes. En ese marco, se acompañará al Hospital Ramón Carrillo con un stand de

enfermería en la Plaza 25 de Mayo, destinado a brindar asesoramiento a las

personas mayores.

Asimismo, se definió acompañar los abordajes territoriales de la

Municipalidad, fortaleciendo el trabajo conjunto y la presencia de las

políticas destinadas a las personas mayores en los distintos sectores de la

ciudad.

Finalmente, desde el Departamento de Política Tercera Edad se trabajará en

un proyecto para llevar actividades de esparcimiento para las personas

mayores que se encuentran en los centros de evacuados, incorporando

propuestas recreativas y de acompañamiento.

De la Séptima Asamblea participaron la diputada provincial Carola Laner; la

Concejal de JxE, Verónica del Boca; el director de Cooperativismo y

Asociativismo, Ariel Gorostegui; la jefa del Departamento de Política

Tercera Edad, Gladys Portugal; Margarita Cámara, de la Casa de los Abuelos

“Gruta de Lourdes”; Roxana Fernández, del Hospital Carrillo; Mercedes

Carbonara, del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia; Andrea

Chirino, coordinadora del Hogar Isthilart; y Victoria Jáuregui.

Esta Asamblea permitió avanzar en una agenda común que pone como

prioridades la salud, la protección de derechos, el acompañamiento y la

participación de las personas mayores, articulando acciones entre las

distintas instituciones y organismos que integran el Consejo Municipal del

Adulto Mayor.

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