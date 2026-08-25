La UCU abrió sus inscripciones 2027 con un 50% de descuento en la matrícula

*La Universidad de Concepción del Uruguay ya habilitó las inscripciones

para el próximo ciclo lectivo. El beneficio forma parte de la campaña de

Ingreso 2027 y alcanza a quienes se inscriban durante esta etapa de

lanzamiento.*

La *Universidad de Concepción del Uruguay (UCU)* abrió sus inscripciones

para el ciclo lectivo 2027 y lanzó una propuesta especial para quienes

estén pensando en comenzar, continuar o profundizar su formación

académica: *50%

de descuento en la matrícula*.

El beneficio se enmarca en la campaña de *Ingreso 2027* y representa una

oportunidad para quienes quieran asegurar su lugar y comenzar a planificar

su próximo año académico.

La propuesta educativa de la UCU incluye *tecnicaturas, licenciaturas,

carreras de grado y propuestas de posgrado*, con alternativas de cursado

tanto presencial como a distancia.

Entre las carreras disponibles se encuentran *Abogacía, Medicina, Contador

Público y Administración de Empresas*, además de propuestas vinculadas con

las Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias, Ciencias Jurídicas y Sociales,

Arquitectura y Urbanismo, Ciencias de la Comunicación y de la Educación y

Ciencias Médicas.

Opciones presenciales y a distancia

La modalidad presencial cuenta con propuestas que se desarrollan en la sede

central de la Universidad, ubicada en Concepción del Uruguay, y en sus

centros regionales.

A su vez, la modalidad a distancia permite acceder a la formación

universitaria desde distintos lugares y ofrece una alternativa para quienes

necesitan compatibilizar los estudios con el trabajo, la familia u otras

actividades.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la UCU sostiene una propuesta

educativa orientada a la *formación integral, la innovación, la

investigación y el compromiso con el desarrollo de la comunidad*.

Cómo inscribirse

Quienes deseen realizar la inscripción de manera presencial pueden

acercarse a *8 de Junio 522, Concepción del Uruguay*, de lunes a viernes,

en los horarios de *8 a 12 y de 16 a 20*.

También es posible consultar la oferta académica y realizar el proceso de

inscripción a través del sitio oficial de la Universidad: ucu.edu.ar

<https://ucu.edu.ar/?utm_source=chatgpt.com>.

Las *inscripciones 2027 ya están abiertas* y, durante esta etapa de

lanzamiento, quienes se inscriban podrán acceder al *50% de descuento en la

matrícula*.