La UCU abrió sus inscripciones 2027 con un 50% de descuento en la matrícula
*La Universidad de Concepción del Uruguay ya habilitó las inscripciones
para el próximo ciclo lectivo. El beneficio forma parte de la campaña de
Ingreso 2027 y alcanza a quienes se inscriban durante esta etapa de
lanzamiento.*
La *Universidad de Concepción del Uruguay (UCU)* abrió sus inscripciones
para el ciclo lectivo 2027 y lanzó una propuesta especial para quienes
estén pensando en comenzar, continuar o profundizar su formación
académica: *50%
de descuento en la matrícula*.
El beneficio se enmarca en la campaña de *Ingreso 2027* y representa una
oportunidad para quienes quieran asegurar su lugar y comenzar a planificar
su próximo año académico.
La propuesta educativa de la UCU incluye *tecnicaturas, licenciaturas,
carreras de grado y propuestas de posgrado*, con alternativas de cursado
tanto presencial como a distancia.
Entre las carreras disponibles se encuentran *Abogacía, Medicina, Contador
Público y Administración de Empresas*, además de propuestas vinculadas con
las Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias, Ciencias Jurídicas y Sociales,
Arquitectura y Urbanismo, Ciencias de la Comunicación y de la Educación y
Ciencias Médicas.
Opciones presenciales y a distancia
La modalidad presencial cuenta con propuestas que se desarrollan en la sede
central de la Universidad, ubicada en Concepción del Uruguay, y en sus
centros regionales.
A su vez, la modalidad a distancia permite acceder a la formación
universitaria desde distintos lugares y ofrece una alternativa para quienes
necesitan compatibilizar los estudios con el trabajo, la familia u otras
actividades.
Con más de cinco décadas de trayectoria, la UCU sostiene una propuesta
educativa orientada a la *formación integral, la innovación, la
investigación y el compromiso con el desarrollo de la comunidad*.
Cómo inscribirse
Quienes deseen realizar la inscripción de manera presencial pueden
acercarse a *8 de Junio 522, Concepción del Uruguay*, de lunes a viernes,
en los horarios de *8 a 12 y de 16 a 20*.
También es posible consultar la oferta académica y realizar el proceso de
inscripción a través del sitio oficial de la Universidad: ucu.edu.ar
<https://ucu.edu.ar/?utm_source=chatgpt.com>.
Las *inscripciones 2027 ya están abiertas* y, durante esta etapa de
lanzamiento, quienes se inscriban podrán acceder al *50% de descuento en la
matrícula*.
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