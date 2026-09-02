Cinco allanamientos en Concordia por una investigación federal sobre presuntas estafas con dinero falso

Pasadas las 7 de la mañana de este miércoles 2 de septiembre, el personal de la División Investigaciones con el apoyo del Grupo Especial lleva adelante un total de cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal Analía Ramponi, a pedido de la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Francisco Bernarth, en el marco de una investigación por una presunta estafa.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, la investigación está relacionada con una serie de maniobras que tenían como presuntas víctimas a personas que ofrecían distintos productos a la venta a través de Marketplace de Facebook.

Siempre según pudo saber este medio, el modus operandi consistía en contactar a los vendedores que publicaban diferentes elementos en la plataforma y, tras concretar la operación, pagarles con dinero apócrifo.

Las víctimas advertían posteriormente que habían recibido moneda falsa, cuando ya se había concretado la transacción y entregado el producto.

A raíz de esta investigación, durante la mañana de este miércoles se concretan cinco operativos en diferentes sectores de Concordia. En los procedimientos se busca secuestrar todo tipo de elementos que puedan tener relación con la presunta creación o elaboración de dinero apócrifo, además de documentación y teléfonos celulares que permitan avanzar con la investigación federal.

Fuente: Policiales Concordia

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