Tras los planteos de sus abogados, dictaron la libertad de Franco Trinidad y sus dos “soldaditos” acusados por una serie de hechos tras una pelea en un boliche

Pasadas las 14:30 horas de este martes 1° de septiembre, el Juzgado de Garantías dispuso la libertad de Franco Trinidad, Eduardo Delgado y Leonardo Martínez, los tres jóvenes imputados en la causa que investiga la balacera ocurrida el pasado 28 de junio, luego de un conflicto que, según la investigación, se inició dentro del boliche Bowie y culminó con múltiples disparos contra una vivienda.

En el caso de Eduardo Delgado y Leonardo Martínez, la medida se produjo luego de un planteo y acuerdo alcanzado entre sus abogados defensores, Brenda Vittori y Pablo Palacio, respectivamente, y el Ministerio Público Fiscal.

Según pudo saber Concordia Policiales, ambos jóvenes recuperaron la libertad, aunque deberán cumplir una serie de reglas de conducta que fueron establecidas en el marco de la causa.

En lo que respecta a Franco Trinidad, la Fiscalía había solicitado que se extendiera la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria que venía cumpliendo desde los primeros días de agosto.

Sin embargo, su abogado defensor, el doctor Gerardo Rivero, se opuso al pedido y solicitó que Trinidad también pudiera recuperar la libertad, tal como ocurrió con los otros dos jóvenes que se encuentran imputados en la misma causa y por los mismos hechos.

Durante la audiencia también se planteó la situación del tercer hecho atribuido a los imputados, considerado el más grave dentro de la investigación. Según se expuso, esta parte de la acusación habría perdido fuerza con el avance de la investigación, debido a que durante el tiempo transcurrido no se habrían incorporado nuevos elementos de prueba que permitan acreditar concretamente ese episodio.

Se trata del hecho ocurrido en la vivienda de Daniel “Nano” Fernández, donde la Fiscalía había atribuido a los jóvenes los delitos de abuso de arma y robo agravado por el uso de arma de fuego, a raíz de los disparos efectuados contra el inmueble y la posterior sustracción del DVR del sistema de cámaras de seguridad.

De acuerdo con lo planteado durante la audiencia, en todo este período no se habrían presentado nuevas pruebas que permitan reforzar la acusación respecto de ese tercer hecho en particular.

Finalmente, desde el Juzgado de Garantías no se compartió la diferencia de trato propuesta por la Fiscalía respecto de Trinidad, teniendo en cuenta que los tres jóvenes se encuentran acusados por los mismos hechos.

De esta manera, se resolvió dictar la libertad de los tres imputados, quienes deberán cumplir las condiciones y reglas de conducta establecidas por la Justicia.

Vale recordar que el hecho por el cual Franco Trinidad, Eduardo Delgado y Leonardo Martínez se encuentran imputados ocurrió durante la madrugada del 28 de junio, luego de una serie de episodios que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, comenzaron dentro del local bailable Bowie, ubicado en la zona de la Costanera.

Según la hipótesis fiscal, todo se inició alrededor de las 2 de la madrugada, cuando dentro del boliche se encontraban dos grupos antagónicos.

Por un lado, el integrado por Santiago Cabaña y sus “soldaditos”, Dylan Sánchez y Daniel “Nano” Fernández; y por el otro, el conformado por Franco Trinidad, Eduardo Delgado y Ángel Leonardo Martínez.

Siempre de acuerdo con la investigación, dentro del local bailable Trinidad, Delgado y Martínez habrían agredido físicamente a Dylan Sánchez, provocándole lesiones de carácter leve.

Minutos más tarde, cuando el joven caminaba por calle Belgrano, entre Catamarca y Corrientes, fue interceptado por los tres imputados, quienes se movilizaban en un Peugeot 208.

En ese lugar, presuntamente volvieron a golpearlo y, en ese contexto, Trinidad habría extraído un arma de fuego, le apuntó, le exigió que le pidiera perdón y efectuó dos disparos, aunque ninguno llegó a impactarlo.

El tercer episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana. Según la acusación, los tres imputados se dirigieron hasta la vivienda de Daniel “Nano” Fernández, ubicada sobre calle República Argentina Sur.

Al no encontrar al joven, habrían roto la puerta de ingreso y efectuado múltiples disparos contra distintos sectores de la vivienda. Durante las pericias realizadas en el lugar, los investigadores secuestraron más de 20 vainas servidas de calibres .380 y 9 milímetros.

Tras el ataque, además, los agresores se habrían apoderado del DVR correspondiente al sistema de cámaras de seguridad antes de darse a la fuga.

Al momento de la balacera, en el inmueble se encontraban el padre de Fernández y otras dos personas, quienes afortunadamente resultaron ilesas.

Por estos hechos, la Fiscalía les atribuyó a los tres jóvenes los delitos de lesiones leves, amenazas coactivas, abuso de arma y robo agravado por el uso de arma de fuego, todo ello en concurso real.

Fuente: Policiales Concordia

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