Un hombre fue detenido tras la muerte de su pareja: había confesado haberla golpeado durante una discusión

Un hombre de 46 años fue detenido este miércoles en el marco de una investigación para establecer las formas y circunstancias en las que perdió la vida una mujer de 47 años, quien era su pareja.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública, donde intervino personal de Comisaría Sexta luego de que el propio hombre se presentara en la dependencia policial.

Según pudo saber Concordia Policiales, el hombre manifestó ante los efectivos que había mantenido una discusión con su pareja, durante la cual ambos se habrían agredido físicamente. En ese contexto, reconoció haber golpeado la cabeza de la mujer contra el suelo, aunque aseguró desconocer cuál era el estado de salud de la víctima.

Inmediatamente, personal policial y sanitario se dirigió hasta la vivienda, donde encontró a la mujer tendida en el piso y con escasos signos vitales. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó sin signos vitales.

En el nosocomio se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque lamentablemente no lograron reanimarla.

Desde el hospital informaron además que la mujer presentaba lesiones visibles en sus extremidades y otras lesiones de vieja data, circunstancias que serán analizadas en el marco de la investigación.

En el lugar trabajó también personal de la División Policía Científica. La causa quedó en manos del fiscal de Género, Mauro Jaume, quien dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte y ordenó la aprehensión del hombre de 46 años.

Fuente: Policiales Concordia

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