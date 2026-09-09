La condena al “Grasa” Romero por vender cocaína: más de 6 años de prisión y una multa superior a los 5 millones de pesos que deberá pagar en 54 cuotas

El vocal de los Tribunales de Concordia, Pablo Garrera Allende, condenó a Ramón Fermín, conocido como “Grasa Romero”, a 6 años y 6 meses de prisión por el delito de comercio de estupefacientes.

En la misma sentencia también fue condenada Araceli Adorni a 3 años de prisión de cumplimiento condicional, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fabio Zabaleta, y la defensora de los imputados, Brenda Vittori.

Adorni también deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante el período establecido por la Justicia.

En el caso de “Grasa Romero”, además de la pena de prisión que deberá cumplir en una unidad penal, se le impuso el pago de una multa de 5.400.000 pesos, que deberá abonar en 54 cuotas mensuales de 100.000 pesos.

La condena fue resultado de una investigación llevada adelante por el fiscal Fabio Zabaleta, a partir de una pesquisa desarrollada por la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina.

La investigación se inició el 7 de julio de 2023 y se extendió hasta el 11 de abril, cuando se realizó un allanamiento en la vivienda de “Grasa”, ubicada sobre calle Las Heras.

http://Allanamiento a un funcionario de Gendarmería, tras un allanamiento por amenazas realizado por la Comisaría Décima. Secuestro de arma de fuego y municiones 9 mm, además de dos aires comprimidos tipo rifles y balines.

Durante el procedimiento fue detenido Ramón Fermín “Grasa Romero”, a quien los investigadores le secuestraron envoltorios de cocaína fraccionados y preparados para su comercialización.

A partir de la investigación y de las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal y la defensa arribaron al acuerdo de juicio abreviado que finalmente fue homologado por el vocal de los Tribunales de Concordia.

Fuente: Policiales Concordia

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