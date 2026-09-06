Tras una denuncia por la faena de un animal, realizaron allanamientos y detuvieron a un hombre en Calabacilla

Un hombre de 38 años fue detenido luego de dos allanamientos realizados en la localidad de Calabacilla, en el marco de una investigación por un presunto hecho de abigeato.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría Calabacilla, en conjunto con efectivos de Abigeato Concordia, a partir de una denuncia realizada por una mujer, quien manifestó que personas desconocidas habrían faenado un animal bovino de pelaje negro, de aproximadamente 180 kilogramos, en el campo Ñandubay.

Durante los operativos concretados en dos viviendas de la localidad de Calabacilla, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, un hacha de mano y tres cuchillos. Uno de ellos, con cabo de madera, presentaba restos compatibles con cortes de carne.

Además, se incautó una bolsa que contenía aproximadamente cuatro kilogramos de carne vacuna, con presencia de pasto. Mientras que un hombre de 38 años fue detenido por disposición del fiscal José Arias.

Fuente: Policiales Concordia

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