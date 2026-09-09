Se entregó otro de los presuntos asaltantes del drugstore y la inmobiliaria: también lo investigan por intentar asaltar a un conocido narco del José Hernández

En la mañana de este miércoles 9 de septiembre, Antonio Kaadú se presentó en la Jefatura Departamental Concordia, donde quedó a disposición de la Justicia. Se trata de otro de los hombres señalados por la Policía como presunto partícipe de los asaltos al drugstore del barrio La Bianca y a una inmobiliaria de calle Avellaneda.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, Kaadú decidió entregarse luego de verse acorralado por el trabajo de campo realizado por los investigadores y quedó a disposición del fiscal Martín Núñez, quien lleva adelante la investigación.

Con su detención, ya son tres las personas detenidas por los asaltos. El pasado sábado, luego de una serie de allanamientos, habían sido detenidos José Daniel García y José Alberto Iglesias.

Además, la investigación policial señalaría a Kaadú como presunto partícipe de otro hecho ocurrido el miércoles 2 de septiembre, cuando habría intentado asaltar a Germán “Tablita” Schmidt, un conocido narco del barrio José Hernández.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, Kaadú junto a otros tres hombres encapuchados y con armas de fuego habrían intentado ingresar a una vivienda de calle Odiard con intenciones de asaltar a Schmidt. Sin embargo, Kaadu habría sido reconocido por la víctima y terminó dándose a la fuga.

La denuncia contra Kaadú por este último episodio, se habría realizado luego de que fueran detenidos los otros integrantes la banda que están sindicados de participar en los asaltos al drugstore y la inmobiliaria.

Fuente: Policiales Concordia

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