La Universidad de Concepción del Uruguay distinguirá a Jorge Amado Gerard
con el título de Doctor Honoris Causa
La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) entregará el título de
Doctor Honoris Causa al ingeniero Jorge Amado Gerard, en reconocimiento a
su destacada trayectoria académica, científica y de gestión universitaria.
El acto académico se realizará el jueves 10 de septiembre, a las 19, en el
Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret”, ubicado en 8 de Junio 522, de
Concepción del Uruguay.
Gerard es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional del Litoral y
Especialista Superior en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la
Universidad Politécnica de Valencia, España. A lo largo de su carrera
desarrolló una importante trayectoria en el ámbito académico y científico,
con formación de posgrado y estancias de investigación en universidades
argentinas y del exterior.
Desde 1978 ejerce la docencia universitaria y ha participado en numerosos
proyectos de investigación vinculados, entre otros temas, con la inocuidad
alimentaria y los residuos de plaguicidas. Además, publicó más de treinta
trabajos científicos y alcanzó la Categoría II del Programa Nacional de
Incentivos a Docentes-Investigadores.
En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se desempeñó como
Secretario Académico, Decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación
y Rector durante dos períodos, entre 2010 y 2018. También ocupó funciones
en organismos como el Consejo Interuniversitario Nacional, el INTA, la
CAFESG y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos.
Entre 2019 y 2023 fue Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Entre Ríos, desde donde impulsó políticas destinadas al fortalecimiento de
la investigación y la formación de recursos humanos. Entre esas iniciativas
se destacó el Programa de Becas Cofinanciadas con CONICET, que favoreció la
radicación de investigadores en la provincia.
Un reconocimiento a su trayectoria
Durante la ceremonia se realizará la imposición formal del título de Doctor
Honoris Causa de la Universidad de Concepción del Uruguay, mediante la
Resolución Rectoral N.º 07/26.
El programa contempla además la interpretación del Himno Nacional
Argentino, la Marcha de la Provincia de Entre Ríos y el Himno de Concepción
del Uruguay; palabras de la secretaria de Ciencia y Tecnología, Mg. Ing.
Adriana Pocco, y del rector de la UCU, Dr. Héctor César Sauret.
Como parte central de la jornada, Gerard brindará la conferencia doctoral
“La formación de recursos humanos y el desarrollo científico-tecnológico
regional. Reflexiones sobre el caso entrerriano”.
El acto concluirá con la firma del Libro de Honor de la Universidad de
Concepción del Uruguay.
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