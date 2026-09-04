La Universidad de Concepción del Uruguay distinguirá a Jorge Amado Gerard

con el título de Doctor Honoris Causa

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) entregará el título de

Doctor Honoris Causa al ingeniero Jorge Amado Gerard, en reconocimiento a

su destacada trayectoria académica, científica y de gestión universitaria.

El acto académico se realizará el jueves 10 de septiembre, a las 19, en el

Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret”, ubicado en 8 de Junio 522, de

Concepción del Uruguay.

Gerard es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional del Litoral y

Especialista Superior en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la

Universidad Politécnica de Valencia, España. A lo largo de su carrera

desarrolló una importante trayectoria en el ámbito académico y científico,

con formación de posgrado y estancias de investigación en universidades

argentinas y del exterior.

Desde 1978 ejerce la docencia universitaria y ha participado en numerosos

proyectos de investigación vinculados, entre otros temas, con la inocuidad

alimentaria y los residuos de plaguicidas. Además, publicó más de treinta

trabajos científicos y alcanzó la Categoría II del Programa Nacional de

Incentivos a Docentes-Investigadores.

En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se desempeñó como

Secretario Académico, Decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación

y Rector durante dos períodos, entre 2010 y 2018. También ocupó funciones

en organismos como el Consejo Interuniversitario Nacional, el INTA, la

CAFESG y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos.

Entre 2019 y 2023 fue Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de

Entre Ríos, desde donde impulsó políticas destinadas al fortalecimiento de

la investigación y la formación de recursos humanos. Entre esas iniciativas

se destacó el Programa de Becas Cofinanciadas con CONICET, que favoreció la

radicación de investigadores en la provincia.

Un reconocimiento a su trayectoria

Durante la ceremonia se realizará la imposición formal del título de Doctor

Honoris Causa de la Universidad de Concepción del Uruguay, mediante la

Resolución Rectoral N.º 07/26.

El programa contempla además la interpretación del Himno Nacional

Argentino, la Marcha de la Provincia de Entre Ríos y el Himno de Concepción

del Uruguay; palabras de la secretaria de Ciencia y Tecnología, Mg. Ing.

Adriana Pocco, y del rector de la UCU, Dr. Héctor César Sauret.

Como parte central de la jornada, Gerard brindará la conferencia doctoral

“La formación de recursos humanos y el desarrollo científico-tecnológico

regional. Reflexiones sobre el caso entrerriano”.

El acto concluirá con la firma del Libro de Honor de la Universidad de

Concepción del Uruguay.