Detuvieron a dos personas que trasladaban cosecheros y son investigadas por entregar cocaína como forma de pago

Una investigación desarrollada por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Francisco Bernhardt, derivó este viernes 4 de septiembre en la detención de dos personas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La pesquisa se centró en dos personas, quienes se dedicaban al traslado de trabajadores rurales desde Concordia hacia establecimientos citrícolas de distintas localidades de la región.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, en ese contexto se habría distribuido cocaína entre los cosecheros y, particularmente, la sustancia habría sido utilizada como forma de pago en especie por las tareas realizadas.

Durante la investigación, la DUOF Concordia llevó adelante distintas tareas de campo, a las que se sumaron intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente. Asimismo, se recibieron testimonios que aportaron elementos coincidentes con la línea investigativa y permitieron profundizar las medidas dispuestas.

El cuadro reunido motivó que, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Ramponi, autorizara el seguimiento y requisa del colectivo utilizado para trasladar a los trabajadores, además del allanamiento del domicilio vinculado a los investigados.

El procedimiento se concretó durante la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional 14. En el colectivo fueron encontrados 45 envoltorios con una sustancia que sería cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Paralelamente, durante el allanamiento se secuestraron otros 15 envoltorios con sustancia presuntamente cocaína, una importante suma de dinero y otros dispositivos.

Más allá de la determinación de las responsabilidades penales, que deberá producirse en el marco del proceso judicial, la hipótesis investigada presenta una circunstancia particularmente sensible: la eventual utilización de estupefacientes como contraprestación frente al trabajo de personas que se encuentran en una situación económica y laboral especialmente vulnerable.

De corroborarse esta situación, no se trataría únicamente de una maniobra vinculada con la comercialización de drogas, sino también de una práctica que se aprovecharía de la vulnerabilidad de los trabajadores.

Como resultado de los procedimientos, se produjo la detención de dos personas, quienes fueron convocados a prestar declaración indagatoria ante la jueza Federal.

Fuente: Policiales Concordia

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