Continúan los Conciertos Didácticos de la Sinfónica para las escuelas

entrerrianas

La propuesta , impulsada por la Secretaría de Cultura provincial y el

Consejo General de Educación ,sumará seis nuevas funciones esta semana en

La Vieja Usina. En cada jornada, alrededor de 600 estudiantes no solo

disfrutarán del programa A Toda Orquesta, sino que también complementan la

experiencia con recorridos culturales por los museos provinciales ubicados

en Paraná.

Consolidado como una propuesta de referencia educativa y cultural, el

programa «A Toda Orquesta» transita su tercer año ininterrumpido de

trabajo. La edición 2026, que inició en mayo y se extenderá hasta octubre,

contempla la realización de 23 encuentros pedagógicos de 50 minutos,

pensados especialmente para acercar el universo de la música instrumental a

estudiantes de primaria y secundaria de todo el territorio entrerriano.

Para esta semana, la agenda prevé jornadas el miércoles, jueves y viernes,

con doble función diaria. Las presentaciones cuentan con la batuta del

director invitado Rodrigo Naffa, al frente de los músicos de la Orquesta

Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección artística y general del maestro

Luis Gorelik.

Desde el punto de vista didáctico, la experiencia busca que los alumnos se

adentren en el mundo sonoro, reconozcan los diferentes instrumentos que

integran el conjunto y comprendan sus roles en vivo, además de explorar

obras de grandes compositores clásicos. Fiel a su espíritu de inclusión y

democratización cultural, la iniciativa está abierta a niños, jóvenes y

adultos, independientemente de su nivel de conocimiento musical,

permitiendo que aquellos asistentes sin experiencia previa puedan

participar y disfrutar de estos conocimientos didácticos.

Durante estas nuevas jornadas, se espera la presencia de delegaciones

escolares pertenecientes a: Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Oro

Verde, Aldea María Luisa, Valle María, Aldea Salto, Pueblo General Alvear,

Diamante, Rincón del Doll, Victoria, El Pingo, Viale, General Ramírez,

Nogoyá, Basavilbaso y Concordia.

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