Continúan los Conciertos Didácticos de la Sinfónica para las escuelas
entrerrianas
La propuesta , impulsada por la Secretaría de Cultura provincial y el
Consejo General de Educación ,sumará seis nuevas funciones esta semana en
La Vieja Usina. En cada jornada, alrededor de 600 estudiantes no solo
disfrutarán del programa A Toda Orquesta, sino que también complementan la
experiencia con recorridos culturales por los museos provinciales ubicados
en Paraná.
Consolidado como una propuesta de referencia educativa y cultural, el
programa «A Toda Orquesta» transita su tercer año ininterrumpido de
trabajo. La edición 2026, que inició en mayo y se extenderá hasta octubre,
contempla la realización de 23 encuentros pedagógicos de 50 minutos,
pensados especialmente para acercar el universo de la música instrumental a
estudiantes de primaria y secundaria de todo el territorio entrerriano.
Para esta semana, la agenda prevé jornadas el miércoles, jueves y viernes,
con doble función diaria. Las presentaciones cuentan con la batuta del
director invitado Rodrigo Naffa, al frente de los músicos de la Orquesta
Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección artística y general del maestro
Luis Gorelik.
Desde el punto de vista didáctico, la experiencia busca que los alumnos se
adentren en el mundo sonoro, reconozcan los diferentes instrumentos que
integran el conjunto y comprendan sus roles en vivo, además de explorar
obras de grandes compositores clásicos. Fiel a su espíritu de inclusión y
democratización cultural, la iniciativa está abierta a niños, jóvenes y
adultos, independientemente de su nivel de conocimiento musical,
permitiendo que aquellos asistentes sin experiencia previa puedan
participar y disfrutar de estos conocimientos didácticos.
Durante estas nuevas jornadas, se espera la presencia de delegaciones
escolares pertenecientes a: Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Oro
Verde, Aldea María Luisa, Valle María, Aldea Salto, Pueblo General Alvear,
Diamante, Rincón del Doll, Victoria, El Pingo, Viale, General Ramírez,
Nogoyá, Basavilbaso y Concordia.
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