El Archivo General de Entre Ríos invita a conocer la historia del Puerto
Nuevo de Paraná
El jueves 20 de agosto, a las 18.30, se realizará la charla y presentación
del libro “Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años
1903-1930”. La actividad tendrá lugar en la sede del Archivo General de
Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con
entrada libre y gratuita.
El Archivo General de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura
de Entre Ríos, invita a la comunidad a participar de la charla y
presentación del libro *Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus
primeros años 1903-1930*, una obra que recupera parte de la historia del
primer puerto de ultramar sobre el río Paraná y su importancia para el
desarrollo productivo, comercial y urbano de la región.
La actividad se realizará el jueves 20 de agosto, a las 18.30, en la sede
del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 222,
Paraná, y contará con la participación de los autores e investigadores que
llevaron adelante la publicación.
El libro es una coedición de EDUNER (Editorial de la Universidad Nacional
de Entre Ríos) y la Editorial Municipal de Paraná, y constituye el
resultado de una investigación desarrollada desde la universidad pública. A
través de documentos, imágenes y registros históricos, la obra permite
aproximarse a un escenario fundamental de la producción y el trabajo en la
región durante las primeras décadas del siglo XX.
Los conferencistas y autores son Walter Musich, Natalia Vega y José Larker,
docentes investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y Juan
Ignacio Pereira, fotógrafo profesional y docente.
La propuesta constituye una oportunidad para conocer y reflexionar sobre el
papel que tuvo el Puerto Nuevo en la actividad comercial de Paraná, así
como sobre las transformaciones urbanas y sociales vinculadas a su
desarrollo entre 1903 y 1930.
En este marco, el Archivo General de Entre Ríos, desde su ámbito de
pertenencia en la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, continúa promoviendo
el acceso al patrimonio documental y la difusión de investigaciones que
contribuyen a recuperar y poner en valor la historia de la provincia y de
sus comunidades.
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