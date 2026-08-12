El Archivo General de Entre Ríos invita a conocer la historia del Puerto

Nuevo de Paraná

El jueves 20 de agosto, a las 18.30, se realizará la charla y presentación

del libro “Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años

1903-1930”. La actividad tendrá lugar en la sede del Archivo General de

Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con

entrada libre y gratuita.

El Archivo General de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura

de Entre Ríos, invita a la comunidad a participar de la charla y

presentación del libro *Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus

primeros años 1903-1930*, una obra que recupera parte de la historia del

primer puerto de ultramar sobre el río Paraná y su importancia para el

desarrollo productivo, comercial y urbano de la región.

La actividad se realizará el jueves 20 de agosto, a las 18.30, en la sede

del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 222,

Paraná, y contará con la participación de los autores e investigadores que

llevaron adelante la publicación.

El libro es una coedición de EDUNER (Editorial de la Universidad Nacional

de Entre Ríos) y la Editorial Municipal de Paraná, y constituye el

resultado de una investigación desarrollada desde la universidad pública. A

través de documentos, imágenes y registros históricos, la obra permite

aproximarse a un escenario fundamental de la producción y el trabajo en la

región durante las primeras décadas del siglo XX.

Los conferencistas y autores son Walter Musich, Natalia Vega y José Larker,

docentes investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y Juan

Ignacio Pereira, fotógrafo profesional y docente.

La propuesta constituye una oportunidad para conocer y reflexionar sobre el

papel que tuvo el Puerto Nuevo en la actividad comercial de Paraná, así

como sobre las transformaciones urbanas y sociales vinculadas a su

desarrollo entre 1903 y 1930.

En este marco, el Archivo General de Entre Ríos, desde su ámbito de

pertenencia en la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, continúa promoviendo

el acceso al patrimonio documental y la difusión de investigaciones que

contribuyen a recuperar y poner en valor la historia de la provincia y de

sus comunidades.

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