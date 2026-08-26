El ciclo Jueves de Grandes Películas llega a Villa Clara

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo

Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, impulsan el

ciclo itinerante de cine Jueves de Grandes Películas, dedicado

especialmente para los adultos mayores. La función suspendida y

reprogramada por cuestiones climáticas será este jueves 27 a las 16hs en el

Salón Barón Hirsch (San Martín 755) de Villa Clara. Se proyectará Tiempo de

Revancha (de Adolfo Aristarain), con acceso libre y gratuito.

La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para

compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo la participación,

el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios en cada localidad

anfitriona. Jueves de Grandes Películas – Tardes de cine para compartir, es

la denominación completa de este ciclo destinado a generar espacios de

encuentro, recreación y disfrute para personas mayores a través del cine.

Tiempo de revancha se convirtió en una emblemática película argentina de

drama y suspenso estrenada en 1981, escrita y dirigida por Adolfo

Aristarain. Es considerada una de las obras más importantes de la

cinematografía nacional, donde la producción se destaca por exponer de

forma alegórica a través de una particular historia, la falta de derechos

laborales, la corrupción empresarial y el clima de opresión vivido durante

la última dictadura militar en Argentina.