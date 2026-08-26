Provincia

El ciclo Jueves de Grandes Películas llega a Villa Clara

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 4 horas · 88 lecturas · 2 min de lectura

 

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo
Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, impulsan el
ciclo itinerante de cine Jueves de Grandes Películas, dedicado
especialmente para los adultos mayores. La función suspendida y
reprogramada por cuestiones climáticas será este jueves 27 a las 16hs en el
Salón Barón Hirsch (San Martín 755) de Villa Clara. Se proyectará Tiempo de
Revancha (de Adolfo Aristarain), con acceso libre y gratuito.

La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para
compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo la participación,
el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios en cada localidad
anfitriona. Jueves de Grandes Películas – Tardes de cine para compartir, es
la denominación completa de este ciclo destinado a generar espacios de
encuentro, recreación y disfrute para personas mayores a través del cine.

Tiempo de revancha se convirtió en una emblemática película argentina de
drama y suspenso estrenada en 1981, escrita y dirigida por Adolfo
Aristarain. Es considerada una de las obras más importantes de la
cinematografía nacional, donde la producción se destaca por exponer de
forma alegórica a través de una particular historia, la falta de derechos
laborales, la corrupción empresarial y el clima de opresión vivido durante
la última dictadura militar en Argentina.

 

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