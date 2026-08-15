Provincia

La Cinemateca Entre Ríos visitará Hasenkamp con actividades para la comunidad

Por Maximiliano José Peisojovich · 15 de agosto de 2026 · 16 lecturas · 2 min de lectura

La Cinemateca Entre Ríos visitará Hasenkamp con actividades para la
comunidad

[image: Tiempo de revancha - 1981.jpg]

El Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), organismo de la Secretaría de
Cultura de Entre Ríos, se suma a los festejos por los 120 años de la ciudad
de Hasenkamp con una actividad abierta al público de relevamientos de
materiales de archivos y la proyección de la película Tiempo de revancha,
de Adolfo Aristarain (Argentina, 1981). Será este martes 18 a las 19hs en
la Escuela Municipal de Artes y Oficios (Sarmiento 370), con acceso libre y
gratuito.

La actividad contará también con un recorrido de relevamiento de materiales
y archivos audiovisuales de diferentes instituciones, con el fin de
realizar un trabajo a futuro de rescate y preservación que brindará la
posibilidad de reflexionar acerca de la importancia de preservar la memoria
de la comunidad local.

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