CON PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS, LA MUNICIPALIDAD PONDRÁ EN VALOR LA PLAZA ZORRAQUÍN

Este miércoles se realizó la apertura de ofertas de la licitación pública para la puesta en valor de la Plaza Zorraquín, ubicada en el barrio Lezca de nuestra ciudad. La obra, que está contemplada en el Plan de de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, se ejecutará con fondos propios, con un presupuesto de 140 millones de pesos.

Previo a ello, se realizó una reunión con los vecinos del lugar, de la que participaron el secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio y el secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, donde se les informó sobre los alcances de la obra y que es lo que se proyecta para el lugar.

El objetivo es revalorizar el espacio público mediante diseño, arte y participación. Se contempla la restauración del monumento central; mobiliario moderno, iluminación cálida y vegetación nativa; intervenciones artísticas, mosaiquismo y juegos integradores – plaza blanda. También se contempla el Programa “Adopta tu plaza”, a través del cual vecinos y establecimientos educativos tendrán participación.

Esquibel destacó que “es una plaza que hemos trabajado mucho con los vecinos, los hemos escuchado, analizado sus inquietudes y llevamos una propuesta técnica y arquitectónica de alto valor, a nivel de revalorización urbana”.

Sobre los trabajos, el secretario de Obras Públicas detalló que “es una revitalización completa de lo que es la plaza, que incluye áreas de juego, iluminación, parques y jardines, interviniendo varias áreas de la Municipalidad. Queremos lograr un efecto de sinergia que mejore y embellezca toda la zona. Es una obra que se realizará ciento por ciento con fondos municipales” puntualizó Esquibel.

Entre otras acciones, se realizará un lavado completo de la plaza; trabajos de pintura; se repararán los juegos existentes para dejarlos en funcionamiento; se restaurará la fuente central, conocida como “pulpo”, reactivando el sistema hidráulico y se restaurarán los bancos de los canteros.

Al llamado a licitación se presentaron cinco ofertas, pertenecientes a las firmas Haure Carlos Alberto; CODI S.R.L.; INCAR S.A.; COCCO Construcciones S.R.L.; Chezzi Eduardo Marcelo.