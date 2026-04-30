JORNADA DE YOGA AL AIRE LIBRE EN PLAZA 25 DE MAYO

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, invita a la comunidad a participar de una Jornada de Yoga al Aire Libre, una propuesta orientada a promover hábitos saludables, el bienestar integral y la utilización de los espacios públicos como ámbitos de encuentro y recreación.

La actividad, libre y gratuita, se llevará a cabo el domingo 3 de mayo, a las 16:00 horas, en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo. La práctica estará a cargo de la profesora María Noemí Oneto y estará destinada a personas de todas las edades, sin necesidad de experiencia previa.

La jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó que “estas propuestas buscan generar espacios de bienestar físico y emocional, fomentando la participación comunitaria y el encuentro entre vecinos en un entorno saludable”. Asimismo, señaló que “el objetivo es acercar actividades accesibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida y fortalecer los vínculos sociales”.

Desde el área municipal indicaron que la jornada será un espacio para reconectar con el cuerpo y la respiración, promoviendo momentos de relajación y equilibrio en contacto con la naturaleza.

La actividad será libre y no arancelada. Se recomienda asistir con mate, manta o sillón, además de agua o mate para mayor comodidad durante la práctica.