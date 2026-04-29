CONCORDIA PROYECTA CREAR UNA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDURISMO

En el marco de las políticas públicas impulsadas desde el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y con el objetivo de fortalecer la producción local, se avanza en la elaboración de un proyecto de ordenanza para la creación de la Escuela Municipal de Emprendedurismo.

La iniciativa, que próximamente será elevada al Concejo Deliberante, fue abordada en una reunión de trabajo entre el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, y la concejal Verónica del Boca, quienes destacaron la importancia de generar herramientas concretas para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local.

El proyecto tiene como objetivo crear un espacio de formación, acompañamiento y desarrollo destinado a emprendedores, promoviendo la generación de emprendimientos sustentables que perduren en el tiempo y generen valor agregado para la comunidad.

En este sentido, se remarcó que es fundamental que quienes deseen emprender cuenten con medios adecuados para prepararse, organizarse y producir, entendiendo al emprendedurismo no solo como una actividad económica, sino también como un proceso de crecimiento personal y realización.

La Escuela Municipal de Emprendedurismo estará orientada a la capacitación integral, abordando tanto aspectos teóricos como prácticos vinculados a las distintas etapas del desarrollo de un negocio. Estará dirigida a jóvenes y adultos que cuenten con una idea de emprendimiento o necesiten fortalecer sus conocimientos.

Asimismo, se proyecta como un espacio diverso que integrará múltiples oficios, permitiendo a los participantes acceder a herramientas del Estado, adquirir capacidades y planificar estratégicamente el desarrollo de sus iniciativas.

Desde la coordinación del proyecto se subrayó que se pondrá especial énfasis en el fortalecimiento de la capacidad innovadora y el espíritu emprendedor, como pilares fundamentales para el crecimiento económico y social.

El lema que acompaña esta propuesta sintetiza su visión: “Visión sin acción es pura ilusión… visión, acción sin capacitación es una utopía”, destacando la importancia de la formación como motor del desarrollo.

De esta manera, el Municipio continúa promoviendo políticas públicas que generen oportunidades y potencien el desarrollo productivo local.